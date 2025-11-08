Эксперимент X, при котором открытие ссылки не скрывает твит и кнопки лайка и ответа, привёл к генерации фейкового трафика на сайты

Из-за этого искажается статистика.Так выглядит тестируемая механика открытия ссылок. Источник: XВ октябре 2025 года X начала тестировать на iOS новую механику открытия внешних ссылок. По умолчанию содержимое страницы перекрывает интерфейс соцсети. По словам авторов, из-за этого они могут недополучать реакции: якобы пользователи забывают повзаимодействовать с твитом. Это минус и для самой соцсети: алгоритмам труднее понять, хороший контент или нет.В рамках эксперимента же при переходе по ссылке оригинальная публикация остаётся снизу — вместе с возможностью поделиться, поставить лайк, добавить в закладки и ответить.Чтобы ускорить загрузку страницы, система подгружает её ещё до того, как пользователь нажмёт на ссылку, передаёт The Verge со ссылкой на топ-менеджера Semrush Ника Юбэнкса. Сайт в итоге видит визит, которого фактически могло и не быть.На проблему публично указал сооснователь Substack Крис Бест. Платформа получила прирост трафика, но его часть оказалась фейковой. Менеджер по продукту соцсети Bluesky Пол Фрейзи написал, что предзагрузка страниц «исказила» ей показатели ежедневной активности.По словам Юбэнкса, X усложняет подсчёт реального трафика и сайтам, и рекламодателям. Чтобы не потерять их доверие, ей стоило бы разграничивать показатели предзагрузки страниц и настоящих переходов, считает он.#новости