Сервис знакомств TON Dating запустил приложения для iOS и Android и веб-версию — раньше он работал только в Telegram

Аудитория мини-приложения в мессенджере на ноябрь 2025 года — свыше 200 тысяч ежемесячно активных пользователей.

Источник здесь и ниже: TON Dating
  • Запуск TON Dating на iOS, Android и в вебе поможет «снять барьеры входа» и упростить взаимодействие действующим пользователям, считают разработчики.
  • На iPhone доступно три способа авторизации — Apple ID, Google и через Telegram. На Android-устройствах — Google и Telegram. Веб-версия поддерживает авторизацию только через мессенджер, но в будущем подключат Apple ID и Google.
  • Среди новых возможностей — раздел с офлайн-мероприятиями: например, пробежками и йогой, кулинарными мастер-классами, книжными клубами, выездами. Создать мероприятие могут сами пользователи, но объявления будут проходить премодерацию и могут быть отклонены.
  • На старте в списке будут встречи в городах-миллионниках России, Дубае, Бангкоке и на Бали. Расширять географию планируют по мере спроса со стороны аудитории. В планах — Барселона, Париж, Лондон.
Примеры карточек мероприятий
  • TON Dating запустил в июне 2024 года бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов, сооснователь каталога приложений TON Apps и основатель NFT-маркетплейса TON Diamonds.
  • Создать профиль в TON Dating можно только после прохождения верификации. Для регистрации нужно указать имя и фамилию, ссылку на страницу в запрещённом в России Instagram, а также загрузить три фото и отправить свежее селфи.
  • Девушки могут использовать сервис бесплатно. Мужчины должны оплатить подписку.

