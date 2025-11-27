Сервис знакомств TON Dating запустил приложения для iOS и Android и веб-версию — раньше он работал только в Telegram

Аудитория мини-приложения в мессенджере на ноябрь 2025 года — свыше 200 тысяч ежемесячно активных пользователей. Источник здесь и ниже: TON DatingЗапуск TON Dating на iOS, Android и в вебе поможет «снять барьеры входа» и упростить взаимодействие действующим пользователям, считают разработчики.На iPhone доступно три способа авторизации — Apple ID, Google и через Telegram. На Android-устройствах — Google и Telegram. Веб-версия поддерживает авторизацию только через мессенджер, но в будущем подключат Apple ID и Google.Среди новых возможностей — раздел с офлайн-мероприятиями: например, пробежками и йогой, кулинарными мастер-классами, книжными клубами, выездами. Создать мероприятие могут сами пользователи, но объявления будут проходить премодерацию и могут быть отклонены.На старте в списке будут встречи в городах-миллионниках России, Дубае, Бангкоке и на Бали. Расширять географию планируют по мере спроса со стороны аудитории. В планах — Барселона, Париж, Лондон.Примеры карточек мероприятийTON Dating запустил в июне 2024 года бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов, сооснователь каталога приложений TON Apps и основатель NFT-маркетплейса TON Diamonds.Создать профиль в TON Dating можно только после прохождения верификации. Для регистрации нужно указать имя и фамилию, ссылку на страницу в запрещённом в России Instagram, а также загрузить три фото и отправить свежее селфи.Девушки могут использовать сервис бесплатно. Мужчины должны оплатить подписку.#новости #tondating #telegram #ton