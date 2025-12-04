«R/popular — туфта»: Reddit перестанет показывать «Популярное» как ленту по умолчанию для новых пользователей — она «нерепрезентативная» и «невовлекающая»

Короче говоря, r/popular — туфта. В скором будущем мы прекратим показывать эту ленту новым пользователям и скроем её из списка ключевых в приложении, сделав исключение для тех, кто регулярно её просматривает.

Много лет Reddit называли «заглавной страницей интернета», но мы давно переросли статус единой страницы для всех и каждого. У вас одни интересы, у меня другие, у ваших соседей, коллег и друзей — третьи. И лента Reddit должна это отражать.

Неважно, кто вы: новоиспечённый родитель, соло-путешественник, поклонник реалити-шоу или заядлый марафонец. Reddit — дом, в котором найдётся место для каждого. И возможность обустроить свой собственный интернет-уголок — то, что делает Reddit таким уникальным.