«R/popular — туфта»: Reddit перестанет показывать «Популярное» как ленту по умолчанию для новых пользователей — она «нерепрезентативная» и «невовлекающая»

Сервис будет развивать «более релевантные и персонализированные» ленты.

Стив Хаффман. Источник фото: Fox Business
Стив Хаффман. Источник фото: Fox Business
  • «По задумке [лента] r/popular показывает "самый популярный" в Reddit контент. На деле же это публикации, которые лайкают самые активные пользователи соцсети, а это разные вещи», — написал глава Reddit Стив Хаффман.
  • У новой аудитории, по его словам, может складываться ложное впечатление о единой для всей платформы «культуре», которая при этом не отражает реальность и не вызывает интереса «не только у новичков, но и вообще у кого бы то ни было».

Короче говоря, r/popular — туфта. В скором будущем мы прекратим показывать эту ленту новым пользователям и скроем её из списка ключевых в приложении, сделав исключение для тех, кто регулярно её просматривает.

Много лет Reddit называли «заглавной страницей интернета», но мы давно переросли статус единой страницы для всех и каждого. У вас одни интересы, у меня другие, у ваших соседей, коллег и друзей — третьи. И лента Reddit должна это отражать.

Неважно, кто вы: новоиспечённый родитель, соло-путешественник, поклонник реалити-шоу или заядлый марафонец. Reddit — дом, в котором найдётся место для каждого. И возможность обустроить свой собственный интернет-уголок — то, что делает Reddit таким уникальным.

Стив Хаффман, глава Reddit
  • Изменения начнут тестировать уже на текущей неделе — первой в декабре 2025 года. Но характер этих изменений разработчики не раскрывают.
  • Reddit также ограничит максимальное количество сообществ с аудиторией от 100 тысяч еженедельных пользователей, которые сможет модерировать один человек. Максимум с 31 марта 2026 года — пять сабреддитов.
  • Среди уже проведённых изменений — отказ от показа общего числа подписчиков в сообществах. Теперь вместо этой метрики отображается количество еженедельно активных пользователей.
  • В третьем квартале 2024 года Reddit впервые отчитался о чистой прибыли — в размере $29,9 млн. Прибыль по итогам третьего квартала 2025 года составила $163 млн.

#новости

1
22 комментария