Штат Нью-Йорк обязал соцсети предупреждать пользователей о вреде продолжительного использования

Власти штата Нью-Йорк ввели требования для крупных соцсетей, включая TikTok и Instagram*, предупреждать пользователей о возможном вреде для психического здоровья.

Платформы должны добавить всплывающие плашки или надписи о вреде алгоритмов, возможной «зависимости» и рисках депрессии.

Генеральный прокурор штата сможет назначать штрафы до $5000 за каждое нарушение.