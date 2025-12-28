Популярное
Ася Карпова
Соцсети

Штат Нью-Йорк обязал соцсети предупреждать пользователей о вреде продолжительного использования

Закон касается крупных приложений, таких как TikTok.

Источник: Unsplash
Источник: Unsplash

  • Власти штата Нью-Йорк ввели требования для крупных соцсетей, включая TikTok и Instagram*, предупреждать пользователей о возможном вреде для психического здоровья.

  • Платформы должны добавить всплывающие плашки или надписи о вреде алгоритмов, возможной «зависимости» и рисках депрессии.

  • Генеральный прокурор штата сможет назначать штрафы до $5000 за каждое нарушение.

  • Это часть более законодательной инициативы SAFE for Kids Act, которая также ограничивает использование алгоритмов в лентах для несовершеннолетних без согласия родителей.

Ася Карпова
Соцсети
Meta* свернула исследование о негативном влиянии соцсетей на ментальное здоровье и скрыла промежуточные результаты — Reuters

Это стало известно из внутренних документов, которые компания должна была предоставить в рамках судебного разбирательства.

Источник: Shutterstock

*Meta, которая владеет Faceboo, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской в России и запрещена.

#новости

27 комментариев