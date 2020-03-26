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Сотрудников не принуждают, но просят выйти на работу и помочь бизнесу.
Объявление президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля оказалось неожиданным для российского бизнеса, который и так столкнулся с кризисом: связанные с пандемией ограничения для офлайн-проектов и низкая посещаемость из-за «карантина» наложились на резкое падение курса рубля.
Так как «каникулы» должны сопровождаться сохранением заработной платы, предприниматели столкнулись с непониманием насчёт того, что делать дальше: либо не останавливаться, либо под угрозой потери выручки согласиться с требованием и действительно освободить всех от любой работы, как того требует указ и Трудовой кодекс. В опросе на vc.ru о желании продолжить работать заявили 75% предпринимателей.
Среди крупных компаний решение президента тоже поддержали не все.
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян попросил всех сотрудников продолжить работать. В письме к компании он заявил, что сервисы компании важны людям так же, как товары первой необходимости, а удалённая работа всё ещё возможна и эффективна.
Представитель компании уточнил, что сотрудников «Яндекса» никто не принуждает продолжать работать в официальные выходные, но руководство останется на посту.
Дизайнер Артемий Лебедев в своём Telegram-канале опубликовал «Ответ Путину». В нём он сказал, что в дизайне нет сверхдоходов, как в нефтяной отрасли, а неделя простоя грозит банкротством.
На неделе «каникул» в России будут работать все, кто может, «вне зависимости от того, что напридумывали ребята, у которых колбаса растёт в холодильнике», сказал в закрытой группе на Facebook президент Superjob Алексей Захаров. Он также объявил неделю в своей компании рабочей.
От работы Skyeng зависят ученики и учителя, которые работают удалённо по всей стране, заявил управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский. Он признал право российских сотрудников воспользоваться нерабочими днями, но призвал к работе — в том числе, чтобы не «озвереть от скуки».
Магазины DNS продолжат работу в обычном режиме — могут перестать работать только точки в закрывшихся ТЦ, сказал глава компании Дмитрий Алексеев. Он попросил сотрудников продолжить работать в качестве волонтёров и получать зарплату как обычно.
В объединённой сети «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили vc.ru, что магазины компании продолжат работать.
"И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством" - экое саморазоблачение, выходит это настолько тухлый бизнес, что постоянно балансирует на грани кассового разрыва. Есть ли смысл таким бизнесом заниматься?
Ну и гражданское правосознание на невиданной высоте - тоже можно отметить.
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
Мань, будешь спорить, что доходы в бизнесе кратно превышают расходы на зп?
да не, Лебедев последний хер без соли доедает, все на сотрудников тратит
Лол, а хочешь сказать, что в бизнесах типа дизайн-студий, где все расходы - это ФОТ, доходы превышают его всегда в разы? Сразу видно абсолютно некомпетентного человека.
Есть ли смысл таким бизнесом заниматься?
почему нет? не всем нужны яхты-ледоколы и самолёты
А вот почему дезигнеры не могут дистанционно недельку поработать, странно.
Кассовый разрыв на сумму ФОТ-а за неделю в бизнесе, где ФОТ - это 90% расходов - да, это может стать фатальным даже для окупаемого бизнеса. Или у тебя все бизнесы гребут сверхдоходы? Всегда удивляюсь с такой ваты в головах.
Соглашусь(нет), мб ещё на счёт Яндекса и прочих сервисов где прямые контакты с потребителями ограниченны. Но, ритейл походу совсем не понимает, что люди попрутся к ним в эти выходные, заболевшие или нет. Там один очень хороший работодатель попросил своих работников выйти на работу и получать зарплату как обычно. Почему не перейти на этот период хотя бы на дистанционную торговлю? Понимаю всю боль и потери микропредприятий, но ритейл ноет больше всех в этой ситуации.
т.е. между четвертым и первым кварталом вся страна может себе позволить не работать 8 дней, а между первым и вторым один раз в жизни (если все, конечно, все доживут) - не можем, мрак. "Губернатор - жлоб" (с)
Частная моя практика и так дистанционна. А как наёмный работник, уже сказал в организации - всё, что мне необходимо для работы (кроме совсем уж полевой), у меня есть и дома. Так что, в строю.
Так вроде ж этим хуйланам итак всё компенсировали??? Снизили взносы за сотрудников с 30% до 15%. Итого, если хуйлан оплачивает неделю без работы (грубо 25% от з.п.), то через два месяца он отбивает эти бабки и ещё на 5% в плюсе остаётся.
А вот эти все Яндексы и все остальные, кто продолжат работать, будут платить своим сотрудникам двойную ставку, как за работу в выходной?
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