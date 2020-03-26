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Андрей Фролов
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«Вынужден вам отказать, Владимир Владимирович»: заявления Лебедева, «Яндекса», DNS и других, кто не уйдёт на «каникулы» Материал редакции

Сотрудников не принуждают, но просят выйти на работу и помочь бизнесу.

14 комментариев
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Объявление президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля оказалось неожиданным для российского бизнеса, который и так столкнулся с кризисом: связанные с пандемией ограничения для офлайн-проектов и низкая посещаемость из-за «карантина» наложились на резкое падение курса рубля.

Так как «каникулы» должны сопровождаться сохранением заработной платы, предприниматели столкнулись с непониманием насчёт того, что делать дальше: либо не останавливаться, либо под угрозой потери выручки согласиться с требованием и действительно освободить всех от любой работы, как того требует указ и Трудовой кодекс. В опросе на vc.ru о желании продолжить работать заявили 75% предпринимателей.

Среди крупных компаний решение президента тоже поддержали не все.

«Яндекс»

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян попросил всех сотрудников продолжить работать. В письме к компании он заявил, что сервисы компании важны людям так же, как товары первой необходимости, а удалённая работа всё ещё возможна и эффективна.

Последние полторы недели показали, что мы способны практически всё делать удалённо. В некоторых случаях — даже более эффективно. И сейчас самое время использовать весь наш потенциал. Поэтому «Яндексу» нужно в эти дни работать. Работать ещё больше и ещё лучше.

Тигран Худавердян
управляющий директор «Яндекса»

Представитель компании уточнил, что сотрудников «Яндекса» никто не принуждает продолжать работать в официальные выходные, но руководство останется на посту.

«Студия Артемия Лебедева»

Дизайнер Артемий Лебедев в своём Telegram-канале опубликовал «Ответ Путину». В нём он сказал, что в дизайне нет сверхдоходов, как в нефтяной отрасли, а неделя простоя грозит банкротством.

Дорогой Владимир Владимирович! Вы тут выступили и обещали всем оплачиваемый отпуск до 5 апреля.

Прям так и сказали: «Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля».

Я слушал и слегка о****ал (удивлялся). Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на нее взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или как?

Быть щедрым за мой счёт есть бесконечное количество желающих. Но в данном случае, Владимир Владимирович, мы продолжим работать как и прежде, потому что дизайн — не нефть, у нас тут сверхдоходов нет. И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством, а мы ещё пригодимся стране.

Поэтому вынужден вам отказать.

Артемий Лебедев
основатель и глава «Студии Лебедева»

Superjob

На неделе «каникул» в России будут работать все, кто может, «вне зависимости от того, что напридумывали ребята, у которых колбаса растёт в холодильнике», сказал в закрытой группе на Facebook президент Superjob Алексей Захаров. Он также объявил неделю в своей компании рабочей.

Skyeng

От работы Skyeng зависят ученики и учителя, которые работают удалённо по всей стране, заявил управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский. Он признал право российских сотрудников воспользоваться нерабочими днями, но призвал к работе — в том числе, чтобы не «озвереть от скуки».

Сейчас десятки миллионов школьников, студентов и учителей попали в сложное положение. Мы чувствуем себя обязанными в этих условиях повышенного запроса общества на онлайн-обучение дать им возможность продолжать свое образование.

Мы искренне убеждены, что в настоящее время оставаться дома и заниматься рабочими делами — это самый лучший способ не озвереть от скуки и не ходить по городу, увеличивая скорость роста эпидемии.

При этом мы соблюдаем законодательство: каждый сотрудник, если он гражданин России, сам решает, воспользуется ли он своим правом на нерабочие дни. Коллеги из других государств продолжат работу в штатном режиме.

При этом и топ-менеджмент компании и некоторые сотрудники, работающие, как и остальные, удалённо, уже решили добровольно продолжить заниматься срочными и важными задачами в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Александр Ларьяновский
управляющий партнёр Skyeng

DNS и «М.Видео–Эльдорадо»

Магазины DNS продолжат работу в обычном режиме — могут перестать работать только точки в закрывшихся ТЦ, сказал глава компании Дмитрий Алексеев. Он попросил сотрудников продолжить работать в качестве волонтёров и получать зарплату как обычно.

Внеплановые выходные скажутся на работу офиса. Естественно, мы работаем в строгом соответствии с законодательством, но поддерживаем инициативу «Яндекса».

Дело в том, что офисы у нас не просто так, а для того, чтобы обеспечивать бесперебойное функционирование компании. Я прошу сотрудников в свои неожиданные выходные помочь в качестве волонтеров обеспечить работу компании (просто работать и получать зарплату, как всегда).

Если можно работать удалённо — то удалённо. Если нет возможности удалённо — то в режиме гибкого рабочего дня. Но это именно просьба, не более.

Если в отдельных регионах будет вводится режим ЧС или карантин, то, конечно, мы будем действовать в строгом соответствии с законом.

Дмитрий Алексеев
глава DNS

В объединённой сети «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили vc.ru, что магазины компании продолжат работать.

#бизнеснакарантине

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14 комментариев
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Вася Бездомный

3

"И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством" - экое саморазоблачение, выходит это настолько тухлый бизнес, что постоянно балансирует на грани кассового разрыва. Есть ли смысл таким бизнесом заниматься?

Ну и гражданское правосознание на невиданной высоте - тоже можно отметить.

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Konstantin Voronov

Вася
1

Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?

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Станислав Есин

Konstantin
1

Мань, будешь спорить, что доходы в бизнесе кратно превышают расходы на зп?

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Alex Somoff

Станислав
0

да не, Лебедев последний хер без соли доедает, все на сотрудников тратит

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Дно Кризиса

Станислав
0

Лол, а хочешь сказать, что в бизнесах типа дизайн-студий, где все расходы - это ФОТ, доходы превышают его всегда в разы? Сразу видно абсолютно некомпетентного человека.

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Arthur Niazyan

Вася
0

Есть ли смысл таким бизнесом заниматься?

почему нет? не всем нужны яхты-ледоколы и самолёты

А вот почему дезигнеры не могут дистанционно недельку поработать, странно.

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Дно Кризиса

Вася
0

Кассовый разрыв на сумму ФОТ-а за неделю в бизнесе, где ФОТ - это 90% расходов - да, это может стать фатальным даже для окупаемого бизнеса. Или у тебя все бизнесы гребут сверхдоходы? Всегда удивляюсь с такой ваты в головах.

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O.K.

2

Соглашусь(нет), мб ещё на счёт Яндекса и прочих сервисов где прямые контакты с потребителями ограниченны. Но, ритейл походу совсем не понимает, что люди попрутся к ним в эти выходные, заболевшие или нет. Там один очень хороший работодатель попросил своих работников выйти на работу и получать зарплату как обычно. Почему не перейти на этот период хотя бы на дистанционную торговлю? Понимаю всю боль и потери микропредприятий, но ритейл ноет больше всех в этой ситуации. 

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Андрей Ярош

2

т.е. между четвертым и первым кварталом вся страна может себе позволить не работать 8 дней, а между первым и вторым один раз в жизни (если все, конечно, все доживут) - не можем, мрак. "Губернатор - жлоб" (с)

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Виктор Налейкин

1

Частная моя практика и так дистанционна. А как наёмный работник, уже сказал в организации - всё, что мне необходимо для работы (кроме совсем уж полевой), у меня есть и дома. Так что, в строю.

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Дмитрий Севальнев

1

Фигачим! Не время расслабляться, это 100%

Ответить

Алексей Фомин

1

Подумал, что он про Яндекс такси

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Брат Серёга

0

Так вроде ж этим хуйланам итак всё компенсировали??? Снизили взносы за сотрудников с 30% до 15%. Итого, если хуйлан оплачивает неделю без работы (грубо 25% от з.п.), то через два месяца он отбивает эти бабки и ещё на 5% в плюсе остаётся.

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Александр Прокудин

0

А вот эти все Яндексы и все остальные, кто продолжат работать, будут платить своим сотрудникам двойную ставку, как за работу в выходной?

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