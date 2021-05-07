На первых заседаниях стало многое известно об отношениях компаний и ключевых обвинениях Apple в монополии на iOS.

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Глава Epic Games Тим Суини на фоне коробок с документами для суда

3 мая началось судебное разбирательство по делу Epic Games против Apple: разработчик выступает против правил и комиссии в 30% в App Store. Компания требует, чтобы Apple открыла iOS и позволила разработчикам использовать альтернативные решения.

Epic Games утверждает, что Apple заманивает разработчиков и пользователей в «цветущий сад» — экосистему iOS, а затем использует контроль над ней для создания неконкурентных условий.

Например, завышает комиссию и создаёт нечестные правила для конкурентов в App Store, а значит, блокирует переход пользователей в другие сервисы.

Презентация Epic Games в суде оформлена в виде постепенно строящейся стены вокруг iOS — через переписки сотрудников Apple

Компания обратилась в суд после того, как её игру Fortnite удалили из App Store из-за внедрения в игру собственной платежной системы Epic — она работала в обход App Store и не отчисляла Apple комиссию. Apple же посчитала это нарушением правил магазина.

Разбирательство продлится около трёх недель и может изменить принципы работы магазинов приложений и их отношения с разработчиками, пишет WSJ.

Во время заседаний публикуются финансовые документы и раскрываются планы как участников спора, так и свидетелей, среди которых представили Microsoft и Nvidia.

Например, Epic Games впервые раскрыла выручку Fortnite, Microsoft пожаловалась на проблемы игровых сервисов и объяснила разницу между iPhone и Xbox, а в документах Apple нашли упоминания особых условий, которые компания хотела дать Netflix и дала Hulu.

Бизнес-показатели Epic Games: выручка Fortnite за три года составила $13,1 млрд, а EGS начнет приносить прибыль к 2024 году

Глава Epic Games Тим Суини заявил, что с момента выхода игры в 2017 году по конец 2020 года Fortnite принесла компании $13,1 млрд:

В 2018 году Epic Games выручила с Fortnite $5,4 млрд при общей выручке в $5,6 млрд.

В 2019 году Fortnite принесла $3,7 млрд из $4,2 млрд общей выручки.

Прибыль Epic Games за 2018-2019 годы составила $5,5 млрд, какую часть принесла Fortnite, компания не раскрывает.

Выручка от Fortnite превосходит выручку от любых других категорий, отмечает The Verge: другие игры принесли $108 млн в 2018 и 2019 годах, а игровой движок Unreal Engine — $221 млн.

Отчисления разработчиков за использование движка Unreal Engine:

$124 млн в 2018 году.

$97 млн в 2019 году.

Магазин Epic Games Store принёс компании $235 млн выручки за два года. Тим Суини отметил, что EGS может стать прибыльным к 2023-2024 году — это зависит от выбранной стратегии развития магазина.

С 2017 по 2020 год Epic Games заплатила около $1 млрд комиссионных за размещение Fortnite в магазинах приложений:

Sony — $451 млн.

Microsoft — $246 млн.

Apple — $237 млн.

Один из ключевых вопросов в суде — iOS ближе к Windows и macOS или к консолям?

Судья должна определить:

Должна ли iOS быть открытой, как macOS или Windows, так как Apple зарабатывает на iPhone и это устройство «универсального назначения»

Можно ли причислить iPhone к «устройствам специального назначения», как консоли, где закрытость и комиссия в 30% — вынужденный шаг для развития.

Fortnite на iOS до удаления

Apple считает, что если Epic Games победит, то «другие экосистемы тоже рухнут» — так как в магазинах Microsoft Xbox, Sony PlayStation, Nintendo Switch также выставлена комиссия с продаж в 30%.

Epic Games отвечает, что консоли продаются в убыток, чтобы сделать их доступнее для покупателей. Производители берут комиссии с игр, чтобы зарабатывать и развивать игровое направление — и это справедливо, считают представители Epic Games.

Apple же зарабатывает как на продаже iPhone, так и на сервисах, а число проданных устройств исчисляется миллиардами.

Чтобы подтвердить свои слова, Epic Games привлекла вице-президента Xbox Лори Райт в качестве свидетеля.

Во время допроса Райт разделила устройства на «специальные» и «универсальные», чётко обозначив, что iPhone — универсальная техника. По её словам, Xbox был разработан исключительно для игр, а Microsoft модерирует и контролирует содержимое магазина Xbox Store.

Она призналась, что Microsoft никогда не получала прибыль с продажи консолей — даже в конце их жизненного цикла, когда снижаются затраты на производство, а на рынок выходит устройство нового поколения.

Но существование консоли Xbox «критически важно» для взаимодействия с игроками. В игровом подразделении Microsoft прибыль приносят подписки на онлайн-сервисы и комиссия в 30% для издателей игр в Xbox Store.

Рынок консолей гораздо меньше компьютерного или мобильного: продаются десятки или сотни миллионов консолей по сравнению с «миллиардами» Windows-устройств. Компьютеры — устройства общего назначения, на которых можно делать что угодно — не только играть, но и работать, создавать и потреблять контент, отмечает Райт.

Отличие Windows от Xbox — есть множество способов как получить приложение: например, через Windows Store, Steam, Epic Games Store или напрямую скачать его с сайта.

Epic сравнивает iOS с macOS, где можно устанавливать ПО вне App Store. Но при этом Apple создаёт репутацию безопасной и бесшовной системы как на iPhone, так и на Mac, утверждает компания.

Imran Khan @imranzomg (Paraphrased:)



Lawyer: So on Xbox



Microsoft exec: Which Xbox



Lawyer: The Xbox



Microsoft: Do you mean Xbox the all-in-one entertainment system or Xbox on PC



Lawyer: What Юрист запутался: на Windows есть приложение Xbox, так же называется и семейство консолей Microsoft

Apple объяснила, почему компании не платят комиссию в 30% с физических покупок и когда могут использовать свои платежные системы

Apple не взимает комиссию с разработчиков приложений, если сервис оказывает физические услуги или продаёт физические товары — в отличие от цифровых. Дело в том, что Apple не знает, была ли оказана услуга пользователю.

Было принято решение, что для приложений с физическими товарами или услугами Apple нет смысла зарабатывать на комиссии, потому что мы в конечном итоге не знаем, будет ли будет ли продан товар или оказана услуга. Например, мы не берем комиссию с поездки на Uber или товара с Amazon, заказанного через iPhone. Мэтт Фишер глава App Store

Фишер отметил, что подобные разработчики могут использовать собственные платёжные системы.

В случае с Fortnite и другими цифровыми товарами, комиссия взимается за «обеспечение безопасной и бесперебойной доставки цифровых товаров от разработчика пользователю», утверждает глава App Store.

Apple не считает себя монополистом App Store: если что-то не нравится, можно сделать веб-приложение

Представители Apple в суде отмечают, что разработчики, которых не устраивает комиссия в 30% или другие условия размещения в App Store, могут использовать Safari для веб-приложений или продажи виртуальной валюты и Premium-подписок.

Они утверждают, что пользоваться веб-версиями так же удобно, как и мобильными приложениями, и при этом разработчик не платит комиссию в 30% в пользу Apple.

Глава Epic Games Тим Суини отвечает, что мог бы использовать этот механизм, но компания считает его неудобным. Epic Games рассчитывает на импульсивные покупки внутри Fortnite, поэтому процесс оплаты должен быть как можно проще.

«Изгнание» игровых сервисов Microsoft и Nvidia из App Store стало ключевым обвинением в адрес Apple

На суде Epic Games пытается доказать, что в App Store есть ограничения, неприемлемые для разработчиков и предоставляющие сервисам Apple преимущество.

Например, из-за продвижения игровой подписки Apple Arcade компания отказывается размещать конкурирующие сервисы Nvidia, Google и Microsoft, утверждают представители Epic Games.

Важным доказательством этого стал конфликт между Apple и Microsoft: компании пришлось отказаться от выпуска игрового стримингового сервиса xCloud в App Store и запустить веб-версию, которая работает через браузер.

Подобное произошло и с Nvidia с её сервисом Geforce Now — представители обеих компаний выступили в суде в качестве свидетелей со стороны Epic Games.

xCloud

Вице-президент Microsoft Лори Райт рассказала, что компания пыталась сотрудничать с Apple: вносила нужные исправления в клиент xCloud, подписала финансовые соглашения для оплаты комиссии в пользу Apple. Но после четырех месяцев согласований оказалась в тупике из-за правил App Store.

Apple потребовала, чтобы для каждой облачной игры было своё приложение в App Store, тогда как принцип работы xCloud куда ближе к Netflix и Spotify, которым можно размещать фильмы и музыку в одном приложении, утверждает Райт.

Судья Ивонн Роджерс во время рассказа Райт тоже не поняла, почему Microsoft не разрешили использовать модель Netflix — возможно, это станет одним из ключевых доводов в пользу Epic Games, считают Market Watch и The Verge.

Я могу использовать Netflix через приложение и смотреть множество фильмов, сериалов и так далее. Вы не хотели использовать модель подписки? Ивонн Роджерс судья

Apple позволяет Netflix выпускать новые шоу внутри приложения, но не позволяет нам делать похожее — для каждой игры нужно было отдельно загружать клиент на телефоне.Если бы Netflix попал под аналогичные ограничения, сервиса бы не существовало на iOS, у него не было бы каталога контента, который можно запустить на смартфоне. Каждый фильм и сериал был бы отдельным приложением. Лори Райт вице-президент Microsoft

Microsoft пришлось перенести работу сервиса в Safari, но это оказалось куда сложнее в разработке и поддержке.

По словам представителей Microsoft, движок WebKit, на котором построен Safari и другие браузеры на iOS (в силу ограничений Apple), не поддерживал некоторые нужные функции. «Нам пришлось начать с нуля и заново создавать то, что уже отлично работало в нативном приложении», — рассказала Райт.

Позицию Microsoft поддержал директор Nvidia по управлению продуктами Аашиш Патель, который рассказал в суде об ограничениях веб-приложений по сравнению с нативными из App Store.

Например, веб-приложения в Safari на iOS не могут превышать 50 МБ, не поддерживают ARKit, данные о здоровье и push-уведомления, хотя пуши работают в Safari на macOS. Веб-приложения просто неконкурентоспособны на фоне обычных из App Store, пишет The Verge.

Проблемы с веб-приложениями и вынужденным уходом разработчиков из App Store в Safari подчёркивают ограничения Apple в App Store, а не недостатки WebKitб утверждает издание.

Более того, Apple запрещает использовать на iOS другие браузерные движки, например, Chromium — все браузеры в App Store лишь оболочки WebKit. Это означает, что решения Apple о том, какие веб-функции поддерживает Safari — окончательные.

Юрист Apple назвал лицемерным выступление Microsoft на стороне Epic Games, вспомнив, что 20 лет назад компания проиграла антимонопольное дело о влиянии рыночной доли Windows в 90% на популярность браузеров Netscape и Internet Explorer.

Есть какая-то ирония, что Microsoft пытается доказать, что Apple монополист. Это попытка изменить историю? Microsoft принимает очень рискованную стратегию, имитируя бизнес-модель Apple — очень хорошую и очень успешную бизнес-модель. Epic Games предстоит очень сложное дело — доказать свою правоту с помощью анекдотов и нескольких красивых электронных писем. юрист Apple

В ходе обсуждения xCloud с Apple пострадал сторонний сервис, который приводила в пример Microsoft

В 2020 году во время спора Microsoft и Apple по поводу внутренних правил App Store, компания сослалась не только на Netflix, но и на игровой сервис Shadow. Он позволяет получать доступ к игровой библиотеке ПК с iOS-устройств.

Microsoft продемонстрировала Apple примеры Netflix и Shadow — но в результате Apple просто удалила Shadow из App Store, сославшись на письмо Microsoft, говорит Лори Райт.

Позже Apple восстановила его, посчитав, что оно представляет собой не игровой сервис, а просто даёт удалённый доступ к ПК.

Apple пыталась сохранить оплату подписки Netflix внутри приложения: снижением комиссии, бандлами, рекламой и другими способами

Стриминговый сервис отказался от оплаты подписки через App Store в 2018 году. Компания подсчитала, что пользователи iOS, подключившие подписку через iOS-приложение чаще отказывались от сервиса, чем те, кто подключил подписку через сайт или другими способами.

Но перед тем, как Netflix удалил подписку из приложения, сотрудники Apple обсуждали, как убедить компанию не отказываться от услуги, пишет The Verge со ссылкой на документы суда.

Среди вариантов:

Активнее рекламировать Netflix в App Store.

Сократить комиссию за покупки внутри приложения, а также за рекламу, чтобы стриминговый сервис мог предложить скидки подписчикам.

Предлагать подписку Netflix вместе с Apple TV.

Проводить рассылки исключительно с рекламой Netflix.

Предлагать бандлы с «другими сервисами Apple».

Apple создавала «белый список» разработчиков с доступом к специальному API — в него попала Hulu

На четвёртый день суда Epic Games рассказала, что Apple заключает особые соглашения с крупными разработчиками, такими как Hulu.

Например, компания через «белый список разработчиков» предоставила Hulu доступ к специальному API App Store для отмены и изменения подписки — в 2015 году через него Hulu запустила функцию мгновенного перехода на семейную подписку.

Кто ещё входил в «белый список» — Apple не раскрывает.

Nick Statt @nickstatt Here’s are the documents where Apple employees talks about white-listing companies like Hulu for privelaged use of App Store APIs, like the cancel/refund API. https://t.co/zG9FhI7aSe [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e8d6c2d-6c0e-505a-86e5-61fdf284c630\/","width":1574,"height":1118}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a31c2315-dc67-59da-a3ce-73d542d0f95c\/","width":1602,"height":1124}}}]

Apple утверждает, что даёт равный доступ к App Store всем разработчикам — без привилегий и исключений. В суде компания объяснила, что иногда тестирует новые функции с небольшой группой разработчиков, прежде чем открывать их всем.

Глава App Store защищает правила магазина: «Это невероятно уникальный сервис для разработчиков и пользователей»

На четвертый день заседания выступал глава App Store Мэтт Фишер: он отвечал на вопросы о бизнес-модели магазина и его принципах и оправдывал комиссию и ограничения.

Я могу быть предвзятым, но мы, определённо, делаем нечто уникальное: я не видел, чтобы хоть один магазин приложений делал то, что мы делаем с точки зрения маркетинговой и редакционной поддержки разработчиков. Мы продвигаем конкурирующие с Apple приложения с 2010 года, когда я присоединился к Apple — и мы продолжаем это делать, в том числе и внутри App Store. Мэтт Фишер глава App Store

Термин «белый список» по отношению к Hulu Фишер назвал оскорбительным — доступ к функциям был предоставлен компании через программу TestFlight, как и другим разработчикам.

Мэтт Фишер

Фишер напомнил, что Apple помогала Epic Games c выпуском праздничных скинов для Fortnite зимой 2018 года а также предоставила «ценное время на сцене» во время конференции для разработчиков WWDC.

Выступление Epic Games на WWDC 2015

Тим Суини заявлял, что борется за всех разработчиков, а на суде признался, что согласился бы на эксклюзивную сделку с Apple

4 мая на слушаниях глава Epic Games заявил, что согласился бы на специальное соглашение об особых условиях для компании в App Store, хотя в августе 2020 года утверждал, что борьба с Apple «строится на базовых свободах всех потребителей и разработчиков».

До того, как подать на Apple в суд, Суини отправлял письма руководству компании. Он предлагал заключить сделку по платёжной системе и магазину приложений и выражал надежду, что после этого Apple предоставит подобные условия и для других разработчиков.

Тим Суини предлагал Тиму Куку открыть iOS для сторонних магазинов приложений ещё в 2015 году

После конференции WWDC 2015 Тим Суини написал личное письмо главе Apple. Он призвал сделать iOS открытой платформой для других магазинов, предполагая, что Apple может обеспечить проверку безопасности приложений на iOS и без маршрутизации всех загрузок через App Store.

Письмо Тиму Куку

Тим Кук не ответил, а лишь переслал письмо Филу Шиллеру с вопросом «Это тот парень, что был на одной из репетиций?». Вероятно, он имел в ввиду репетицию WWDC: сотрудники Epic Games были на сцене и рассказывали про возможности графического API Apple Metal, но Суини на презентации не было.

Epic и Apple готовили общую подписку на Fortnite и сервисы Apple

До начала конфликта компании планировали ввести в App Store совместную подписку: за $20 пользователи получали сезонный пропуск для Fortnite Club, Apple TV+ и Apple Music. Скидка составила бы $6. Но переговоры ни к чему не привели.

Walmart планировала запустить свой облачный игровой сервис Project Storm

В 2019 году ритейлер работал над игровым стриминговым сервисом с открытой экосистемой — его описание обнаружили в переписке с Epic Games.

Walmart предлагала свой продукт Epic Games и другим издателям, он должен был работать на Windows и поддерживать большинство игровых сервисов: Steam, Uplay, Origin, EGS, Battle.net и Bethesda Launcher. Игроки могли бы играть через облако или скачивать игры на ПК.

Запуск сервиса был отложен из-за пандемии, но многие издатели уже заключили договор с Walmart, пишет The Verge.

Nintendo требует от своих японских партнеров не сотрудничать с якудза

В документах дела между Epic и Apple были раскрыты некоторые пункты издательского договора Nintendo.