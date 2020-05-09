«Бабочка» запомнится одним из серьёзных провалов Apple последних лет: журналисты высмеивали клавиатуру в обзорах, а покупатели подавали коллективные иски против компании.

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4 мая 2020 года Apple анонсировала обновлённый MacBook Pro 13 с новой клавиатурой Magic Keyboard и полностью отказалась от механизма-«бабочки» во всех моделях ноутбуков с 2016 по 2019 год.

Компания разработала «бабочку», чтобы сделать ноутбуки компактнее и упростить набор текста. Но клавиатура оказалась катастрофой для части пользователей и вызвала проблемы у Apple: на ней было неудобно печатать, под клавиши забивалась пыль, а ремонтировать устройство было слишком сложно и дорого из-за конструкции ноутбука.

После группового иска Apple создала программу бесплатной замены клавиатуры для всех покупателей, а также пыталась улучшить «бабочку» с помощью плёнки, но безрезультатно. От «бабочки» пришлось отказаться.

Как работает механизм-«бабочка» и зачем его придумали

Основная конструкция клавиш в ноутбуках напоминает ножницы, так как механизм нажатия расположен крест-накрест.

Клавиша с механизмом-ножницами The Next Web

Конструкция ножниц закрытая, как в настольной клавиатуре, — она предотвращает попадание грязи и мусора под клавиши и микросхемы. При этом клавиши занимают меньше места, их всё ещё можно снять и почистить в случае необходимости.

«Ножницы» делают клавиатуру компактнее: меньше толщина и ход клавиш по сравнению с настольной. Но Apple считала, что такая клавиатура слишком толстая, и придумала другой механизм, по мнению компании, тоньше и изящнее.

В 2015 году Apple представила свой самый компактный и лёгкий ноутбук — 12-дюймовый MacBook, в котором появилась клавиатура с новым механизмом-«бабочкой». Он был на 40% тоньше, чем «ножницы», поэтому и сама модель стала на несколько миллиметров тоньше других MacBook.

В то время как у «ножниц» две X-образные опоры, у «бабочки» — один V-образный шарнир посередине кнопки

Представляя устройство, вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер заявил, что «бабочка» точнее предыдущих механизмов, в четыре раза надёжнее, и пообещал «прекрасный набор текста».

Apple отмечала, что новый механизм сделает набор текста удобнее и тише за счёт короткого хода клавиш (0,7 мм). Также на «бабочке» можно нажать клавишу в любом месте, а на «ножницах» нажатие в углу не всегда приводит к активации кнопки.

В «бабочке» вместо пластика и силикона использовались более прочные нейлон и нержавеющая сталь. Ходовая часть состояла из одной детали, а не двух, что могло удешевить производство, отмечает дизайнер Дирадж Нандури в блоге Modus.

Слева — «ножницы», справа — «бабочка»

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв в рекламных роликах подчёркивал, что с помощью «бабочки» компания «полностью переосмыслила» работу клавиатуры.

Несмотря на заявленные преимущества, новая клавиатура, которая использовалась во всех ноутбуках Apple до конца 2019 года, оказалась катастрофой для части пользователей и доставила компании немало хлопот.

В конечном счёте Apple запустила программу бесплатной замены клавиатуры для всех покупателей и постоянно добавляла в неё новые устройства с «бабочкой».

Жалобы на клавиатуру делятся на две части:

Неудобно набирать текст. Конструкция кнопки собирает пыль, которую практически невозможно вычистить.



Пыль стала «убийцей ноутбуков»

Основной недостаток «бабочки» — когда грязь попадает под клавишу, её трудно вычистить, поэтому даже мелкая пыль ломает механизм возврата кнопки. А забивалась клавиатура легко, отмечали мастера iFixit.

Среди неполадок встречаются «залипание» клавиш, дублирование букв и символов или их отсутствие при нажатии.

В 2017 году Apple опубликовала инструкцию о том, как правильно держать устройство и чистить кнопки с помощью сжатого воздуха. Но грязь удалялась не всегда, и пользователю приходилось нести ноутбук в сервис.

Apple

Разобрать кнопку было слишком сложно, и часть клавиш, например пробел, сразу ломалась при попытке снять колпачок. И неважно, кто чинил клавиатуру — пользователь или профессионал из техподдержки Apple. При этом под пробел пыль забивалась чаще всего, отметила редактор издания The Outline Кейси Джонстон.

Она исследовала проблему после того, как её MacBook Pro с «бабочкой» сломался три раза за год, и заявила, что «новая клавиатура разрушает её жизнь» — настолько плохим ей показался механизм.

Самому, дома, устройство никак не починить: клавиатура, считай, не работает, пока не вычистишь пыль даже под одной кнопкой. А просто так залезть под неё трудно. Если же снять клавишу, есть шанс и вовсе сломать её с концами. Но если ничего не делать и продолжать колотить кнопку, чтобы набрать одну жалкую букву, доломаешь клавиатуру. Одна пылинка — и все наперекосяк.

Кейси Джонстон редактор The Outline

Саму клавиатуру невозможно заменить: в 2012 году компания провела редизайн MacBook Pro. Габариты уменьшились, появился Retina-экран, но пропала модульная структура и аккумулятор приклеили к клавиатуре. После этого iFixit снизило рейтинг ремонтопригодности устройства с семи баллов до двух, а затем и до единицы.

После перехода на «бабочку» проектирование ноутбуков Apple не изменилось. Пользователь или мастер не могут просто снять клавиатуру, одновременно нужно менять приклеенный аккумулятор, трекпад и динамики. Для актуальных MacBook Pro стоимость замены составляла $700, а для MacBook 2015 — $330.

Для сервисного центра верхняя часть корпуса — один компонент, поэтому до 2018 года Apple не признавала проблему с «бабочкой» и возникали сложности с ремонтом, отмечает iFixit.

«Путь от пылинки до ремонта за $700 пугающе короткий», — писала Джонстон. Из-за сложного обслуживания и ремонта и дорогих компонентов прибыль Apple с каждого устройства снижалась, пишет iFixit.

Клавиатуру ругали несколько лет, в 2020-м к недовольным присоединился сценарист и режиссёр Тайка Вайтити: он раскритиковал технику Apple после вручения «Оскара» и пошутил, что уйдёт на ПК, если компания не улучшит клавиатуры.

Apple должна исправить эти клавиатуры. На них невозможно печатать — они становятся только хуже. Я уже подумываю перебраться обратно на ПК. У обычных компьютерных клавиатур есть отдача, это намного лучше. Кто тут пользуется ПК? Вот, вы понимаете, о чём я. Они намного лучше. А клавиатуры Apple просто кошмарные. Тайка Вайтити режиссёр, сценарист, актёр

Как Apple отреагировала на проблему с пылью

До 2018 года компания не комментировала неполадки с «бабочкой» и ссылалась на страницу с описанием, как правильно чистить клавиатуру сжатым воздухом.

В апреле того же года издание Apple Insider изучило, насколько часто ломается MacBook Pro 2016 с клавиатурой-«бабочкой» по сравнению со старыми моделями.

Согласно данным издания, клавиатуры на этих ноутбуках выходили из строя в два раза чаще в первый год, чем на моделях 2014–2015 годов со старым механизмом. Ноутбуки 2017 года были немногим лучше.

В мае 2018 года пользователи подали коллективный иск против Apple с жалобой на неисправные и ломкие клавиатуры. В иске утверждалось, что Apple не только производит новые MacBook, несмотря на проблемы с клавиатурой, но и упоминала в маркетинговых материалах её «повышенную надёжность».

По словам истцов, компания часто не признавала проблемы с клавиатурой гарантийным случаем. Клиенты потребовали возместить убытки и судебные издержки, включая замену неисправных деталей и устройств, а также стоимость самих ноутбуков.

Apple направила просьбу о прекращении дела, но в декабре 2019 года получила отказ. Суд продолжает рассматривать иск.

В июне 2018 года компания признала проблему с клавиатурами и предложила расширенную гарантийную программу. Сервисные центры начали принимать ноутбуки не старше четырёх лет с момента покупки и бесплатно менять кнопки или всю часть с клавиатурой.

MacBook Pro и MacBook Air 2018–2019 годов также попадают под гарантийную программу по замене клавиатуры.

Другие проблемы с «бабочкой»

Дизайнер Дирадж Нандури отмечает ещё несколько проблем с механизмом, на которые жаловались в частности редакторы и программисты, ведь для них критична хорошая клавиатура.

Клавиатура-«бабочка» практически не имела хода клавиш и физической обратной связи при нажатии. Для пользователей это было неудобно, так как они не ощущали, что печатают, и нажимали на кнопки сильнее. Клавиатура становилась более шумной и быстрее ломалась.

Материалы клавиатуры не выдерживали нагрева от процессора и других компонентов, в том числе из-за небольшой толщины ноутбука.

Некоторые клавиши просто отваливались.

Как Apple пыталась исправить клавиатуру

На протяжении четырёх лет компания обновляла механизм. В октябре 2016 года Apple представила вторую версию «бабочки» на MacBook Pro: клавишные колпачки стали немного выше по краям, чтобы их было проще найти, немного поднялись переключатели, обнаружило iFixit. Печатать стало удобнее, и увеличился ход клавиш.

В 2018 году вышла третья версия «бабочки» — под кнопками появились резиновые мембраны, которые, по официальным заявлениям Apple, сделали клавиатуру тише. В документации для сервисных центров компания указывала, что мембрана должна предотвратить попадание мусора в механизм, выяснил MacRumors. Это подтвердили в iFixit.

iFixit

Силиконовая мембрана не решила проблему с пылью, она попадала через вырезы, в которых расположены петли механизма. Если мембрана рвалась во время демонтажа кнопки, меняли всю верхнюю часть корпуса.

В групповом иске также упоминалось, что Apple запатентовала защитную мембрану в сентябре 2016 года, хотя она появилась на клавиатурах только в 2018 году. По мнению заявителей, это подтверждает: Apple знала о проблемах с клавиатурой, но продолжала их производить и не признавать случай гарантийным.

Журналистка The Wall Street Journal Джоанна Штерн написала статью о проблемной клавиатуре. У неё возникли проблемы с клавишами E, T и R, и, чтобы продемонстрировать это, она предложила отключить буквы в колонке. Это делает текст нечитаемым

Apple подтвердила наличие проблемы и извинилась перед покупателями.

Мы знаем, что у небольшого числа пользователей есть проблемы с клавиатурой-«бабочкой» третьего поколения, и сожалеем об этом. Но подавляющее большинство пользователей ноутбуков Mac имеют положительный опыт работы с новой клавиатурой. пресс-служба Apple

В мае 2019 года iFixit разобрало новый MacBook Pro и обнаружило четвёртую версию «бабочки»: нержавеющую сталь, из которой выполнен переключатель в механизме, заменили на новый сплав или по-новому её обработали, а вместо силикона в мембране использован нейлон. Конструкция «бабочки» тоже частично изменилась.

Из-за «бабочки» ноутбуки продолжали получать один балл из десяти по шкале ремонтопригодности iFixit

Отказ от «бабочки»

В апреле 2019 года аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал, что Apple перейдёт на механизм ножничного типа, в котором для прочности использует стекловолокно. Он заметил, что первым ноутбуком с новой клавиатурой станет MacBook Air, а затем MacBook Pro в 2020 году.

В ноябре 2019 года Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro, где на замену клавиатуре-«бабочке» пришла «ножничная» Magic Keyboard. На таком механизме работают клавиатуры для iMac и MacBook до 2015 года.

Мастера iFixit отметили, что клавиатура надёжнее, чем «бабочка», и внутри механизма больше свободного пространства, благодаря чему пыль не влияет на качество печати. Мембраны на новых ноутбуках нет, расширенной гарантии тоже — Apple не заменит клавиатуру бесплатно. Ход клавиш увеличился на 0,5 мм, и усиленные зажимы позволяют легче снять колпачок для чистки.

В марте 2020 года Apple представила обновлённый MacBook Air, а в апреле — новый 13-дюймовый MacBook Pro, оба с Magic Keyboard вместо «бабочки». Также компания убрала из продажи 15-дюймовый MacBook Pro с «бабочкой» и заменила механизм на «ножницы» в Smart Keyboard для новых iPad.

С новой клавиатурой MacBook Pro 13 стал на 1 мм толще. В обновлённой Magic Keyboard вместо пластика используется заполненный стеклом нейлон, чтобы механизм был долговечнее youtube.com

Таким образом, Apple избавилась от «бабочки» во всех актуальных продуктах. Старший директор Apple по маркетингу Mac и iPad Том Богер объявил: после обновления печатать на новых MacBook стало удобно как никогда прежде.

По словам Минг-Чи Куо, Apple отказалась от дальнейшего развития «бабочки» из-за дороговизны — при производстве был слишком высокий процент брака. Новая ножничная клавиатура обойдётся компании дешевле «бабочки», но всё ещё дороже, чем другим производителям.

Какие клавиатуры могут появиться у Apple в будущем

Apple периодически отправляет патентные заявки на новые устройства и технологии — среди них есть и несколько вариантов новых клавиатур, которые могут появиться в ноутбуках.

Это не значит, что все патенты будут задействованы: компания может регистрировать изобретения, чтобы защитить интеллектуальную собственность, а не начинать производство новых устройств.

Экранная клавиатура с Taptic Engine

В 2019 году Управление по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку на экранную клавиатуру Apple, которая ощущается и выглядит, как физическая.

В патенте описана технология, эмулирующая физическую клавиатуру с помощью виброотдачи и электростатического заряда. Они обеспечивают «реалистичную симуляцию» поверхности клавиши, её ход и автоматическую подстановку-центрирование клавиш под пальцы.

Иллюстрация в патенте — похожее на iPad устройство с клавиатурой на экране. Это может означать, что Apple протестирует технологию на планшетах, прежде чем переносить её на MacBook, отмечает Gizmodo.

Похожий по функциональности патент зарегистрирован Apple в 2015 году — для iMac. Для отдачи компания предложила использовать переработанный вибромотор Taptic Engine из iPhone и MacBook.

Стеклянная клавиатура

В январе 2019 года Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для MacBook с отдельными физическими стеклянными кнопками. Они будут упругими, чтобы сохранить обратную связь при нажатии и удобство печати.

В патенте представлена многослойная система с гибким стеклом сверху и сенсорным слоем под ним.

Второй OLED-экран в качестве клавиатуры

В феврале 2018 года Apple получила патент на OLED-экран на петлях вместо клавиатуры для iPad и MacBook. В документации к патенту описано устройство, в котором будет второй дисплей в качестве «динамической клавиатуры».

При этом в патенте описаны две модели реализации — одна из них на постоянном шарнире, а вторая позволяет снять экран и использовать его отдельно, по аналогии с линейкой Microsoft Surface Pro и другими компьютерами формата два в одном.

Microsoft Surface Neo с двумя экранами