Индонезия вслед за iPhone 16 запретила продавать в стране Google Pixel

Компания не выполнила требование о локализации смартфонов как минимум на 40%.Источник: BloombergИндонезия требует, чтобы продаваемые в стране смартфоны и планшеты были на 40% локализованы, но Google не выполнила это требование — поэтому устройства компании запретили к продаже, пишет TechCrunch.Министерство промышленности Индонезии заявило, что Google Pixel будет запрещено продавать в стране до тех пор, пока они на 40% не будут состоять из местных компонентов.Чтобы возобновить продажи, Google нужно получить сертификат соответствия. Для этого ей нужно либо вкладываться в местную экономику и технологии, либо производить компоненты в стране или закупать их у местных производителей. Другие компании — вроде Samsung и Xiaomi — запустили для этого заводы в Индонезии.По этой же причине, а также из-за невыполнения обещания по инвестициям в стране запретили продажи iPhone 16. Компания, чтобы выполнить требования, инвестировала в открытие четырёх академий для разработчиков ПО, но вложила в это меньше денег, чем нужно было.Касается ли запрет абсолютно всех моделей — неизвестно. Но правительство уже пообещало, что будет проверять онлайн- и офлайн-магазины, и если обнаружит в них смартфоны Google, то деактивирует их. Ввозить устройства для личного пользования можно.#новости #google
Народ: Спасибо, родное правительство. Всё правильно, все законно.
Ничего удивительного
Дурной пример заразителен ;) ждём ответ от других стран
Правильно! Вся техника должна быть запрещена, пока не будет производиться на территории страны! Только так победим! И не только техника, но и вообще любые товары. Все на благо народа!
Ага, будто им рынка не хватит 🤣🤣 пусть свои требования куда поглубже засунут, хотят айфоны и андроиды со своим железом - пускай производят свое!