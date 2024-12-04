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Артур Томилко
Техника

ФТС отказалась от ужесточения требований к ввозу холодильников и кондиционеров

Изменить правила предлагал Минпромторг.

  • Федеральная таможенная служба (ФТС) решила не ужесточать требования по ввозу в Россию продукции с хладагентами, в том числе холодильников, кондиционеров и другой техники, пишет РБК.
  • Ведомство признало «не подлежащим к применению» письмо Минпромторга с предложением изменить правила из-за «неоднозначной позиции, которая допускает двоякое толкование». Ввозить оборудование с хладагентами можно без разрешительных документов, подчеркнули в ФТС.
  • В октябре 2024 года Минприроды сообщило о новых требованиях к ввозу товаров с хладагентами. До этого получать разрешение на нужно было только для моновеществ, а теперь — и для смесей, на которые не требовалась лицензия.
  • Участники рынка говорили, что правила изменили «неожиданно» для всех, а получать разрешение потребовалось для товаров, ввоз которых раньше не ограничивали. Они предупредили, что из-за этого могут вырасти сроки поставок.
Фото РБК
Фото РБК

#новости

11
14 комментариев
Слегка Придурковатый

Это один маленький шаг для ФТС, но гигантский скачок для всех хладагентов.

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Влад Борщ

Сначала делаем предложение бредового закона - потом его отменяем. Типа оттепель, типа заебись.

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MSK EKON

Все просто. Как продать то, что особо никому не нужно? Сказать что оно подорожает)) Схема провеиенная временем.

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sles

вот всё бы вредительство так прекратить
особенно РКН

1
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Sergei Timofeyev

Так они же исполнители, а не законотворцы.

1
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Vlad

Боятся дефицита холодильников

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Sergei Timofeyev

Я бы его так не боялся. В России выпускают неплохие холодильники Бирюса и в Беларуси - Атлант. Уже несколько лет пользуюсь ими за городом. Скачков напряжения не боятся.

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