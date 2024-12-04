ФТС отказалась от ужесточения требований к ввозу холодильников и кондиционеров

Изменить правила предлагал Минпромторг.Федеральная таможенная служба (ФТС) решила не ужесточать требования по ввозу в Россию продукции с хладагентами, в том числе холодильников, кондиционеров и другой техники, пишет РБК.Ведомство признало «не подлежащим к применению» письмо Минпромторга с предложением изменить правила из-за «неоднозначной позиции, которая допускает двоякое толкование». Ввозить оборудование с хладагентами можно без разрешительных документов, подчеркнули в ФТС.В октябре 2024 года Минприроды сообщило о новых требованиях к ввозу товаров с хладагентами. До этого получать разрешение на нужно было только для моновеществ, а теперь — и для смесей, на которые не требовалась лицензия.Участники рынка говорили, что правила изменили «неожиданно» для всех, а получать разрешение потребовалось для товаров, ввоз которых раньше не ограничивали. Они предупредили, что из-за этого могут вырасти сроки поставок. Фото РБК#новости
Это один маленький шаг для ФТС, но гигантский скачок для всех хладагентов.
Сначала делаем предложение бредового закона - потом его отменяем. Типа оттепель, типа заебись.
Все просто. Как продать то, что особо никому не нужно? Сказать что оно подорожает)) Схема провеиенная временем.
вот всё бы вредительство так прекратить
особенно РКН
Так они же исполнители, а не законотворцы.
Боятся дефицита холодильников
Я бы его так не боялся. В России выпускают неплохие холодильники Бирюса и в Беларуси - Атлант. Уже несколько лет пользуюсь ими за городом. Скачков напряжения не боятся.