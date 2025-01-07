Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked — она состоится 22 января 2025 года

Компания обещает «начать новую главу в истории мобильного ИИ».Трансляцию мероприятия будут вести из Сан-Хосе — на сайте и YouTube-канале. Начало запланировано на 21:00 мск.Samsung должна представить новые смартфоны линейки Galaxy S и обновление системы ИИ-функций Galaxy AI — своего «ответа» Google Gemini и Apple Intelligence.Издание Tom's Guide, ориентируясь на утечки, не исключило, что компания может также показать «ультратонкий» телефон Galaxy S25 Slim и бюджетную «раскладушку» Galaxy Z Flip FE и раскрыть детали о разработке гарнитуры смешанной реальности.#новости #samsung
У меня Samsung S10, хотел обновить на более новую модель. Пошел глянуть на S20.. я даже это в руках не смог держать... ощущение, что я держку детскую игрушку, все из пластика..... качество сильно просело! Оставил S10
Т.е. вы пытались обновить восьмилетний телефон на пятилетний?) Может что-то поновее рассмотреть?
А каких булочек нужно покушать, чтобы перестать различать стекло и металл от пластика?
Новая глава в истории мобильного ИИ: будет очередной рерайт текстов и имэйлов, а также генерация убогих картинок и смайликов.
В итоге само железо старое, а все "фишки" в облаке и возможно они будут даже бесплатны первый год, а дальше подписку от Гугла оформляйте
Почему трансляция мероприятия будет идти из г. Сан-Хосе? Я думал, что штаб-квартира Самсунга в г. Сувон, Республика Корея. Apple вот, например, из Сан-Франциско ведет свои презентации, из дома, так сказать.
Потому что им так хочется. Прикинь, свободный рынок.