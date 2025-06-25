Нидерландский стартап Fairphone выпустил шестое поколение модульного смартфона — его можно разобрать с помощью одной отвёртки

В ЕС устройство продаётся по цене €599. Fairphone 6Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 512 ГБ с возможностью увеличения до 2 ТБ.Размер экрана составляет 6,31 дюйма. Дисплей — OLED с разрешением 2484 × 1116 и частотой обновления до 120 Гц. Стекло — Gorilla Glass 7i.Основная камера — на 50 Мп, широкоугольная — на 13 Мп. Фронтальная — на 32 Мп. Объём аккумулятора — 4415 мАч.Устройство работает на Android 15. Также есть модификация с ОС без сервисов Google. Компания обещает выпускать обновления для смартфона в течение восьми лет.Устройство поддерживает 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и USB-C 2.0. Есть чип NFC.Fairphone 6Ремонтопригодность по-прежнему остаётся приоритетом компании. Конструкция Fairphone 6 позволяет с помощью одной отвёртки заменить 12 частей смартфона, в том числе аккумулятор, экран и USB-порт. При этом устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP55 (можно использовать под дождём).Для новой модели компания также выпустила несколько аксессуаров, картхолдер, ремешок на шею и держатель, который цепляется за палец. Они крепятся к задней крышке на два болта — идея похожа на решение в смартфонах CFM от Nothing, отмечает The Verge.Fairphone 6 уже поступил в продажу в ЕС по цене €599 (около 55 тысяч рублей по курсу ЦБ на 25 июня 2025 года). В комплекте идёт только иголка для извлечения SIM-карты — провод для зарядки и отвёртка отсутствуют.Полина ЛааксоТехника11.09.2022Без клея и особой отвёртки: Fairphone — смартфон, который можно разобрать и собрать за несколько минут Отвёртка, конечно, понадобится, но докупать её, как для iPhone, не придётся — инструмент выдают вместе с телефоном.#новости #fairphone