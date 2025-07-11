Владелец Nokia свернёт операции в США из-за «сложной геополитической обстановки»

Причина в пошлинах президента США Дональда Трампа, предполагает The Verge.Источник: The VergeФинская HMD, материнская компания Nokia, заявила, что решила сократить своё присутствие в США из-за «сложной геополитической и экономической обстановки». The Verge отметило, что это «вежливый способ» сказать «из-за тарифов».Компания не стала говорить о полном уходе из страны, но издание заметило, что её магазин перестал работать, а на сайте на страницах товаров нет информации о способах приобрести устройства.HMD пообещала, что продолжит обслуживать технику, в том числе предоставлять гарантийный ремонт. Приведёт ли «сокращение» операций к увольнениям сотрудников в США — неясно, но компания отметила, что «готова поддержать» их.Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий в начале апреля 2025 года. Они составят до 50% в зависимости от страны. После президент ввёл паузу для некоторых стран на 90 дней для переговоров. А в июле — подписал указ о переносе срока вступления в силу пошлин на импорт в США. Новая дата — 1 августа 2025 года.#новости #hmd #nokia