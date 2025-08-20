Google представила смартфоны Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и «раскладушку» Pixel 10 Pro Fold

С магнитной зарядкой Pixelsnap и на чипе Tensor G5.Источник: Sam Rutherford / Engadget Компания провела ежегодную презентацию Made by Google, на которой показывает новые продукты и сервисы.Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XLДиагональ экрана Actua у Pixel 10 составляет 6,3 дюйма, пиковая яркость — до 3000 нит, частота обновления — 60-120 Гц. У Pixel 10 Pro такая же диагональ, но экран Super Actua с пиковой яркостью до 3300 нит и частотой обновления — 1-120 Гц. У Pixel 10 Pro XL установлен дисплей такой же, как у 10 Pro, но с диагональю 6,8 дюйма.Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Источник: Sam Rutherford / EngadgetУ базовой модели 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища. У Pixel 10 Pro — 16 ГБ и 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ соответственно. Pixel 10 Pro XL получил 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной.У Pixel 10 установлена система из трёх задних камер: 48-мегапиксельная широкоугольная (диафрагма — f/1,7, угол обзора — 82˚), сверхширокоугольная на 13 МП (f/2,2, 120˚) и 10,8-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и пятикратным оптическим зумом (f/3,1, 23˚). Фронтальная камера — 10,5 МП (f/2,2, 95˚).У Pixel 10 Pro и 10 Pro XL набор камер одинаковый. На задней стороне смартфонов расположены: широкоугольная камера на 50 МП (f/1,68, 82˚), сверхширокоугольная камера с автофокусом на 48 МП (f/1,7, 123˚) и телеобъектив на 48 МП также с оптической стабилизацией изображения и пятикратным оптическим зумом (f/2,8, 22˚). Фронтальная камера с автофокусом на 42 МП (f/2,2, 103˚). Есть 100-кратный зум Pro Res Zoom. Источник: GoogleСреди ИИ-функций есть Camera Coach на базе Gemini: она подскажет, как можно улучшить фотографию.Camera Coach. Источник: GoogleЁмкость аккумулятора — 4970 мА·ч у Pixel 10, 4870 мА·ч у Pixel 10 Pro и 5200 мА·ч у Pixel 10 Pro XL. Зарядка первых двух моделей до 55% займёт полчаса при использовании кабеля USB-C на 30 Вт, утверждает компания. Третью можно зарядить за это время до 70%, если использовать USB-C на 45 Вт.Все три поддерживают беспроводную магнитную зарядку Pixelsnap: до 15 Вт и 25 Вт соответствено. Это аналог MagSafe, пишет The Verge.Pixelsnap. Источник: Sam Rutherford / EngadgetВсе три устройства работают на чипе Google Tensor G5 и ОС Android 16 и поддерживают ИИ-модель Gemini Nano. Есть поддержка разблокировки по отпечатку пальца и лицу.Среди ИИ-функций Google представила Magic Cue: она «проактивно» предлагает информацию, которую пользователь, вероятно, захочет использовать на основе контекста. Например, если пользователь звонит в авиакомпанию, функция покажет на экране забронированный билет.Функция Magic Cue. Источник: Google Pixel 10 стоит от $799 (около 64,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 августа 2025 года), 10 Pro — от $999 (80,3 тысячи рублей) и 10 Pro XL — от $1199 (96,3 тысячи рублей). Компания открыла предзаказ, в продаже — с 28 августа 2025 года.Источник: GooglePixel 10 Pro FoldИсточник: GooglePixel 10 Pro Fold получил внешний 6,4-дюймовый Actua-экран с пиковой яркостью до 3000 нит и частотой обновления 60-120 Гц. Внутренний дисплей Super Actua с диагональю 8 дюймов, пиковой яркостью до 3000 нит и частотой обновления 1-120 Гц.Ёмкость аккумулятора — 5015 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки: по словам компании, она даёт до 50% за полчаса при использовании кабеля USB-C на 30 Вт. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку Pixelsnap до 15 Вт.Память: 16 ГБ оперативной и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной. Процессор — Google Tensor G5, ОС — Android 16, есть Gemini Nano.У устройства установлена система из трёх основных камер: широкоугольная на 48 МП (f/1,7, 82˚), сверхширокоугольная с автофокусом на 10,5 МП (f/2,2, 127˚) и телеобъектив на 10,8 МП так же с оптической стабилизацией изображения и пятикратным оптическим зумом (f/3,1, 23˚). Внешняя фронтальная камера на 10 МП (f/2,2, 87˚), внутренняя такая же.Источник: GooglePixel 10 Pro Fold доступен для предзаказа и поступит в продажу 9 октября 2025 года. Цена — от $1799 (около 144,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 августа 2025 года).Видеообзор от The Verge#новости #google #pixel