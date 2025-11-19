«Сбер» показал человекоподобного робота Грин на базе GigaChat

«В ближайшее время» компания планирует запустить пилотные проекты по интеграции робота в «различные бизнес-процессы».Источник: «Сбер»Банк представил своего первого робота на базе нейросети GigaChat на международной конференции AI Journey 2025. Его назвали Грин.Робот оснащён десятью сенсорами для обработки визуальной информации, а также инерциальными датчиками и датчиками силы, которые отвечают за равновесие и точность движений. Другие технические детали компания не привела.Устройство умеет автономно передвигаться, взаимодействовать с объектами, находить и исправлять собственные ошибки, говорят в компании. Также робот может «говорить» и понимать голосовые команды.Источник: «Кремль. Новости»Это не первый робот, которого разработал «Сбер»: в декабре 2024 года компания показала, например, семейство роботов-помощников Топа, Куба, Краб и Слон.В ноябре 2025-го «Новая технологическая коалиция» (входят «Промобот», «Айдол», «Корпорация роботов» и другие) представила в Москве антропоморфного робота Aidol. Во время презентации он упал.Dmitry FilonovИстории13 нояб«Чубайса нет, подельники остались»: презентацию российского андроида Aidol раскритиковали — кто его разработал, на чьи деньги и что говорит Пафосная презентация «Новой технологической коалиции» в центре Москвы явно пошла не по плану. Робот зачитал стихи, но уже без ног, потому что перед этим упал — через несколько секунд после выхода. Новости докатились и до некоторых зарубежных СМИ.#новости #сбер #роботы