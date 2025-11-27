Некоторые китайские производители отказались от разработки тонких смартфонов на фоне низких продаж iPhone Air — DigiTimes Asia

Ранее такое же решение принял Samsung.Некоторые китайские компании решили отказаться от выпуска «аналогов» iPhone Air, потому что тонкий смартфон от Apple продаётся хуже, чем ожидалось, пишет DigiTimes Asia со ссылкой на источники.Свои проекты заморозили или полностью отменили Xiaomi, Oppo и Vivo, отмечает издание. В октябре 2025 года СМИ сообщали, что Samsung откажется от линейки тонких смартфонов Edge на фоне низких продаж — компания уже разработала новую модель S26 Edge, но не будет её выпускать.В конце октября Nikkei Asia выяснило, что Apple сократила производство iPhone Air на фоне слабого спроса. Компания урезала заказы поставщикам почти до минимальных значений, которые обычно характерны для моделей на этапе завершения выпуска.По данным The Information, Apple также отложила выпуск второго поколения iPhone Air на неопределённый срок. При этом компания пока не отказалась от разработки полностью.#новости #apple