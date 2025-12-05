Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Карьера
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Техника

Reuters: власти Индии рассматривали возможность обязать производителей смартфонов включать отслеживание геолокации устройств — Apple, Samsung и Google выступили против

Вопрос обсуждался ещё летом 2025 года, но окончательное решение до сих пор не приняли.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Речь идёт о технологии A-GPS, которая одновременно использует данные со спутников и из мобильных сетей для более точного определения местоположения устройства, пишет Reuters. Обычно она включается только при запуске некоторых приложений или экстренных вызовах, отмечает издание.
  • Власти Индии обсуждают, стоит ли обязать производителей смартфонов включать отслеживание, с июня 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По задумке, пользователи не смогли бы отключить эту функцию самостоятельно.
  • Apple, Samsung и Google выступили против из-за опасений по поводу конфиденциальности — представители компаний заявили, что подобного требования нет «нигде в мире». При этом индийские власти пока не приняли окончательного решения, подчёркивает издание.
  • Опрошенные Reuters эксперты считают, что постоянно активированная функция A-GPS может превратить смартфоны в «устройства для слежки». По их словам, она позволяет отследить местонахождение устройства «с точностью до метра».
  • В начале декабря 2025 года власти Индии в частном порядке разослали производителям смартфонов требование предустановить государственное приложение Sanchar Saath на «новые» устройства без возможности удаления. Apple отказалась соблюдать его, после чего в министерстве связи страны заверили, что пользователи смогут удалить приложение.

#новости

6
2
1
36 комментариев