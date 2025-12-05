Reuters: власти Индии рассматривали возможность обязать производителей смартфонов включать отслеживание геолокации устройств — Apple, Samsung и Google выступили против

Вопрос обсуждался ещё летом 2025 года, но окончательное решение до сих пор не приняли. Источник: BloombergРечь идёт о технологии A-GPS, которая одновременно использует данные со спутников и из мобильных сетей для более точного определения местоположения устройства, пишет Reuters. Обычно она включается только при запуске некоторых приложений или экстренных вызовах, отмечает издание.Власти Индии обсуждают, стоит ли обязать производителей смартфонов включать отслеживание, с июня 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По задумке, пользователи не смогли бы отключить эту функцию самостоятельно.Apple, Samsung и Google выступили против из-за опасений по поводу конфиденциальности — представители компаний заявили, что подобного требования нет «нигде в мире». При этом индийские власти пока не приняли окончательного решения, подчёркивает издание. Опрошенные Reuters эксперты считают, что постоянно активированная функция A-GPS может превратить смартфоны в «устройства для слежки». По их словам, она позволяет отследить местонахождение устройства «с точностью до метра».В начале декабря 2025 года власти Индии в частном порядке разослали производителям смартфонов требование предустановить государственное приложение Sanchar Saath на «новые» устройства без возможности удаления. Apple отказалась соблюдать его, после чего в министерстве связи страны заверили, что пользователи смогут удалить приложение.#новости