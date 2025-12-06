Meta* отложила выпуск очков смешанной реальности под кодовым названием Phoenix на 2027 год — BI

По данным издания, перенос даты релиза позволит компании лучше «проработать детали» и довести устройство до совершенства.Глава Meta* Марк Цукерберг. Источник: Meta* / BIКомпания планировала выпустить их во второй половине 2026 года, но перенесла сроки на 2027-й, пишет Business Insider со ссылкой на внутренние документы для сотрудников. Meta* отказалась от комментариев.Reuters пишет, что устройство Phoenix раньше называлось внутри компании Puffin — о нём ещё в 2024 году сообщало The Information.По его данным, устройство будет напоминать «громоздкие очки» весом менее 110 г. Такой вес, вероятно, обусловлен тем, что батарея и процессор будут отдельно от очков. У Puffin также не будет контроллеров. Технический директор Meta* Эндрю Босворт подтверждал The Verge сообщения о разработке гарнитуры смешанной реальности в форме очков.У Meta* есть совместная с Ray-Ban линейка «умных» очков со встроенной камерой. Первые выпустили ещё в 2021 году. В 2025-м компания представила «умные» очки Oakley и очки Ray-Ban Display — впервые с дисплеем, встроенным в правую линзу.Шлем виртуальной и смешанной реальности Quest 3 компания представила в 2023 году. Годом позже — более дешёвую гарнитуру Quest 3S.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta