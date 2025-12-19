Минцифры предложило взимать плату за обязательную регистрацию смартфонов: что известно об идее создания единой базы IMEI

С 2028 года в незарегистрированных устройствах могут перестать работать SIM-карты.В июне 2025 года Минцифры разработало новый пакет антимошеннических поправок: в него вошло предложение создать базу уникальных номеров мобильных устройств – IMEI. В неё операторы связи будут передавать информацию об устройствах.Вести базу хотят, чтобы привязать к IMEI телефонные номера, — это позволит удостовериться, что SIM-карта не находится в беспилотнике. «Будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок», — говорили в декабре в ведомстве. Кроме того, мера должна пресечь нелегальный оборот устройств.Теперь в Минцифры заявили, что за регистрацию устройств в базе IMEI будут взимать плату. Порядок регистрации устройств, «включая вопросы платности» и её размеры, будут указаны в постановлении правительства.Собранные средства направят либо в бюджет, либо в резерв универсального обслуживания — из него, например, финансируют проект строительства базовых станций в малых населённых пунктах.Требование о привязке IMEI к телефонному номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что на сети будут работать только зарегистрированные телефоны. У устройств, которые не внесут в базу IMEI, не будет работать SIM-карта.Похожие меры уже действуют в других странах: в Казахстане и Узбекистане на регистрацию IMEI-номеров телефонов даётся 30 дней, в Египте — 90 дней, в Турции — 120 дней, в Индии это нужно сделать до ввоза устройства в страну.#новости