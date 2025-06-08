Правительство предложило ужесточить штрафы за нарушения правил продажи SIM-карт — «Ъ»

При продаже больше разрешённого количества номеров штраф составит до 500 тысяч рублей.Это одни из мер по борьбе с кибермошенниками, который сейчас разрабатывает правительство, пишет «Коммерсантъ». Всего в пакете поправок около 30 мер. Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года — за исключением отдельных положений.Так, предлагается ужесточить ответственность операторов связи и физлиц за нарушения правил продаж SIM-карт. За передачу недостоверных сведений об абонентах или нарушение количества выданных номеров предлагается наказывать операторов связи штрафами — до 500 тысяч рублей. Сейчас можно продавать россиянам не более 20 номеров, иностранцам — не более десяти.В случае повторного нарушения правил продажи SIM-карт иностранцам и ущерба от 5 млн, которые оно повлекло, предлагается ввести уголовную ответственность — до одного года лишения свободы. Продажа SIM-карт и заключение договоров «в местах, не соответствующих требованиям законодательства», будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей.Законопроект предполагает передачу записей разговоров с «признаками совершения противоправных действий», а также номеров телефонов, с которых и на которые совершаются подозрительные звонки, в единую систему противодействия мошенничеству. В феврале 2025-го «Ъ» писал, что Минцифры предлагает собирать векторы — данные в числовой форме — голосов мошенников на единой антифрод-платформе, куда смогут загружать сведения в том числе граждане.Операторы же обязаны не пропускать звонки с подозрительных номеров, а также прекращать оказание услуг связи, если есть подозрение, что номер используется в мошеннических целях. Об этом оператор обязан уведомить абонента и рассказать, как исключить блокировку номера.Ещё одной мерой станет создание платформы IMEI-номеров, куда операторы связи будут передавать информацию об устройствах. Мера в том числе должна пресечь их нелегальный оборот.В принятый весной 2025 года закон о борьбе с телефонными и кибермошенниками вошло около 30 мер. Теперь Минцифры с другими ведомствами обсуждает второй пакет. В него уже вошли запрет по умолчанию на звонки с зарубежных SIM-карт, управление персональными данными на Госуслугах, уголовная ответственность за DDoS-атаки и за мошенничество с помощью ИИ, а также запрет на авторизацию на российских сайтах через иностранную почту.#новости #мошенничество