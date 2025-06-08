Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Дизайн
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Правительство предложило ужесточить штрафы за нарушения правил продажи SIM-карт — «Ъ»

При продаже больше разрешённого количества номеров штраф составит до 500 тысяч рублей.

  • Это одни из мер по борьбе с кибермошенниками, который сейчас разрабатывает правительство, пишет «Коммерсантъ». Всего в пакете поправок около 30 мер. Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года — за исключением отдельных положений.
  • Так, предлагается ужесточить ответственность операторов связи и физлиц за нарушения правил продаж SIM-карт. За передачу недостоверных сведений об абонентах или нарушение количества выданных номеров предлагается наказывать операторов связи штрафами — до 500 тысяч рублей. Сейчас можно продавать россиянам не более 20 номеров, иностранцам — не более десяти.
  • В случае повторного нарушения правил продажи SIM-карт иностранцам и ущерба от 5 млн, которые оно повлекло, предлагается ввести уголовную ответственность — до одного года лишения свободы. Продажа SIM-карт и заключение договоров «в местах, не соответствующих требованиям законодательства», будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей.
  • Законопроект предполагает передачу записей разговоров с «признаками совершения противоправных действий», а также номеров телефонов, с которых и на которые совершаются подозрительные звонки, в единую систему противодействия мошенничеству. В феврале 2025-го «Ъ» писал, что Минцифры предлагает собирать векторы — данные в числовой форме — голосов мошенников на единой антифрод-платформе, куда смогут загружать сведения в том числе граждане.
  • Операторы же обязаны не пропускать звонки с подозрительных номеров, а также прекращать оказание услуг связи, если есть подозрение, что номер используется в мошеннических целях. Об этом оператор обязан уведомить абонента и рассказать, как исключить блокировку номера.
  • Ещё одной мерой станет создание платформы IMEI-номеров, куда операторы связи будут передавать информацию об устройствах. Мера в том числе должна пресечь их нелегальный оборот.
  • В принятый весной 2025 года закон о борьбе с телефонными и кибермошенниками вошло около 30 мер. Теперь Минцифры с другими ведомствами обсуждает второй пакет. В него уже вошли запрет по умолчанию на звонки с зарубежных SIM-карт, управление персональными данными на Госуслугах, уголовная ответственность за DDoS-атаки и за мошенничество с помощью ИИ, а также запрет на авторизацию на российских сайтах через иностранную почту.

#новости #мошенничество

3
1
37 комментариев