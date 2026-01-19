«ИИ поглощает большую часть доступных мощностей»: вице-президент Micron Маниш Бхатия заявил, что дефицит оперативной памяти сохранится и после 2026 года

Компания начала строительство новых производственных мощностей в США, но первые чипы там начнут выпускать только к 2030 году. Источник: BloombergПроизводитель чипов Micron заявил об увеличении дефицита чипов памяти на фоне «бума ИИ» и подтвердил, что проблемы с поставками сохранятся после 2026 года, пишет Bloomberg.Вице-президент Micron Маниш Бхатия назвал ситуацию «беспрецедентной». По его словам, ИИ «поглощает» большую часть доступных мощностей, оставляя традиционный сегмент индустрии, смартфоны и ПК, в «колоссальном дефиците».Бхатия также добавил, что производители смартфонов и ПК «выстроились в очередь», чтобы зарезервировать поставки чипов после 2026 года.По прогнозам Counterpoint Research, в 2026 году мировые поставки смартфонов сократятся на 2,1% из-за дефицита оперативной памяти.В декабре 2025 года Micron отказалась от потребительского бренда Crucial. В компании отметили, что решили сосредоточиться на «крупных стратегических клиентах в быстрорастущих сегментах», среди которых дата-центры для ИИ. Поставки прекратят в феврале 2026 года.Данила БычковТехника16.12.2025The Verge: дефицит оперативной памяти приведёт к подорожанию всего — от смартфонов и компьютеров до игровых консолей и автомобилей При этом крупнейшие производители памяти «не спешат» наращивать производство, извлекая выгоду из сложившейся ситуации.#новости #micron