Данила Бычков
Техника

«ИИ поглощает большую часть доступных мощностей»: вице-президент Micron Маниш Бхатия заявил, что дефицит оперативной памяти сохранится и после 2026 года

Компания начала строительство новых производственных мощностей в США, но первые чипы там начнут выпускать только к 2030 году.

Источник: Bloomberg
  • Производитель чипов Micron заявил об увеличении дефицита чипов памяти на фоне «бума ИИ» и подтвердил, что проблемы с поставками сохранятся после 2026 года, пишет Bloomberg.
  • Вице-президент Micron Маниш Бхатия назвал ситуацию «беспрецедентной». По его словам, ИИ «поглощает» большую часть доступных мощностей, оставляя традиционный сегмент индустрии, смартфоны и ПК, в «колоссальном дефиците».
  • Бхатия также добавил, что производители смартфонов и ПК «выстроились в очередь», чтобы зарезервировать поставки чипов после 2026 года.
  • По прогнозам Counterpoint Research, в 2026 году мировые поставки смартфонов сократятся на 2,1% из-за дефицита оперативной памяти.
  • В декабре 2025 года Micron отказалась от потребительского бренда Crucial. В компании отметили, что решили сосредоточиться на «крупных стратегических клиентах в быстрорастущих сегментах», среди которых дата-центры для ИИ. Поставки прекратят в феврале 2026 года.
Данила Бычков
Техника
#новости #micron

