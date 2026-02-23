Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Техника

Nothing показала дизайн Phone (4a) в преддверии презентации, которая пройдёт 5 марта 2026 года

До этого компания публиковала в X намёки: картинки с презервативом и таблетками и абстрактные ролики.

Здесь и далее источник: Nothing
Здесь и далее источник: Nothing
  • Nothing опубликовала изображение в аккаунте в X с подписью «сделан по-другому» и напомнила, что презентация пройдёт 5 марта 2026 года в 13:30 мск.
Nothing показала дизайн Phone (4a) в преддверии презентации, которая пройдёт 5 марта 2026 года
  • На концепте видна обновлённая система задней подсветки Glyph Bar, о которой компания рассказала 20 февраля. Это панель из девяти диодов, которые разделены на зоны для отображения разного типа уведомлений.
  • До этого компания три дня подряд публиковала посты с постерами без каких-либо деталей о смартфоне и ролики в жёлтой и синей цветовой гамме.
Nothing показала дизайн Phone (4a) в преддверии презентации, которая пройдёт 5 марта 2026 года
Nothing показала дизайн Phone (4a) в преддверии презентации, которая пройдёт 5 марта 2026 года
Nothing показала дизайн Phone (4a) в преддверии презентации, которая пройдёт 5 марта 2026 года

  • Презентация пройдёт на следующий день после мероприятия Apple, где могут показать iPhone 17e с чипом A19 и поддержкой MagSafe, «бюджетный» MacBook и другие устройства. Об этом рассказал основатель Nothing Карл Пей, опубликовав приглашение от Apple, на котором заменили название компании и дату.

#новости

4
8 комментариев