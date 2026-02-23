Nothing показала дизайн Phone (4a) в преддверии презентации, которая пройдёт 5 марта 2026 года

До этого компания публиковала в X намёки: картинки с презервативом и таблетками и абстрактные ролики.Здесь и далее источник: NothingNothing опубликовала изображение в аккаунте в X с подписью «сделан по-другому» и напомнила, что презентация пройдёт 5 марта 2026 года в 13:30 мск.На концепте видна обновлённая система задней подсветки Glyph Bar, о которой компания рассказала 20 февраля. Это панель из девяти диодов, которые разделены на зоны для отображения разного типа уведомлений.До этого компания три дня подряд публиковала посты с постерами без каких-либо деталей о смартфоне и ролики в жёлтой и синей цветовой гамме.Презентация пройдёт на следующий день после мероприятия Apple, где могут показать iPhone 17e с чипом A19 и поддержкой MagSafe, «бюджетный» MacBook и другие устройства. Об этом рассказал основатель Nothing Карл Пей, опубликовав приглашение от Apple, на котором заменили название компании и дату.#новости