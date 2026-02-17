Популярное
Таня Боброва
Техника

Основатель Nothing «потроллил» Apple, анонсировав презентацию компании с помощью приглашения производителя iPhone

Она пройдёт на следующий день после мероприятия Apple.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Основатель Nothing Карл Пей анонсировал презентацию в X: на приглашении Apple логотип заменили на название компании и поменяли дату.
  • Сама Nothing написала в X, что презентация начнётся в 13:30 мск 5 марта 2026 года. На ней представят серию Phone (4a).
  • Мепроприятие Apple запланировано на 4 марта 2026 года. На ней могут показать iPhone 17e с чипом A19 и поддержкой MagSafe, «бюджетный» MacBook и другие устройства.
  • Соснователь бренда смартфонов OnePlus Карл Пей покинул компанию в 2020 году и запустил Nothing со штаб-квартирой в Лондоне. Компания выпускает смартфоны, наушники, часы и аксессуары под своим брендом и бюджетным суббрендом CMF.
Полина Лааксо
Инвестиции
Nothing привлекла $200 млн при оценке в $1,3 млрд и рассказала о планах выпустить ИИ-устройства в 2026 году

Раунд возглавил Tiger Global. Среди других инвесторов — GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF, Tapestry и Qualcomm Ventures.

Карл Пэй. Источник фото: FT

