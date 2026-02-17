Основатель Nothing «потроллил» Apple, анонсировав презентацию компании с помощью приглашения производителя iPhone

Она пройдёт на следующий день после мероприятия Apple.Скриншот vc.ruОснователь Nothing Карл Пей анонсировал презентацию в X: на приглашении Apple логотип заменили на название компании и поменяли дату.Сама Nothing написала в X, что презентация начнётся в 13:30 мск 5 марта 2026 года. На ней представят серию Phone (4a).Мепроприятие Apple запланировано на 4 марта 2026 года. На ней могут показать iPhone 17e с чипом A19 и поддержкой MagSafe, «бюджетный» MacBook и другие устройства.Соснователь бренда смартфонов OnePlus Карл Пей покинул компанию в 2020 году и запустил Nothing со штаб-квартирой в Лондоне. Компания выпускает смартфоны, наушники, часы и аксессуары под своим брендом и бюджетным суббрендом CMF.Полина ЛааксоИнвестиции16.09.2025Nothing привлекла $200 млн при оценке в $1,3 млрд и рассказала о планах выпустить ИИ-устройства в 2026 году Раунд возглавил Tiger Global. Среди других инвесторов — GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF, Tapestry и Qualcomm Ventures.#новости #nothing