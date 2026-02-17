Основатель Nothing «потроллил» Apple, анонсировав презентацию компании с помощью приглашения производителя iPhone

Nothing привлекла $200 млн при оценке в $1,3 млрд и рассказала о планах выпустить ИИ-устройства в 2026 году

Раунд возглавил Tiger Global. Среди других инвесторов — GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF, Tapestry и Qualcomm Ventures.