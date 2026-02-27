IDC: поставки смартфонов в 2026 году сократятся на 13% из-за дефицита оперативной памяти — до самого низкого уровня более чем за десять лет

Сильнее всего пострадают производители бюджетных устройств, а Apple и Samsung, напротив, могут увеличить долю на рынке.Источник: IDCАналитики International Data Corporation (IDC) прогнозируют рекордный спад поставок смартфонов в 2026 году — на 12,9%, до отметки в 1,1 млрд устройств. Причина — продолжающийся дефицит чипов памяти на фоне «бума ИИ».Средняя стоимость смартфона в 2026 году вырастет до рекордного уровня в $523, следует из отчёта. Цены на чипы могут стабилизироваться к середине 2027-го, но «маловероятно», что они вернутся к прежнему уровню, отмечает старший исследователь IDC Набила Попал.Сильнее всего пострадают производители смартфонов на Android в низком ценовом сегменте — рост цен на комплектующие ударит по их марже и может привести к уходу небольших компаний с рынка. При этом сегмент смартфонов до $100 может стать «экономически нецелесообразным» и исчезнуть.В то же время Apple и Samsung смогут не только пережить кризис, но и потенциально увеличить свою долю на рынке на фоне ужесточения конкурентной среды, полагает Попал. Apple находится в более выгодном положении, поскольку сосредоточена на более дорогих и премиальных устройствах, которые обеспечивают более высокую маржу.В декабре 2025 года Counterpoint Research прогнозировал, что в 2026-м мировые поставки смартфонов сократятся на 2,1% из-за дефицита оперативной памяти.Данила БычковТехника16.12.2025The Verge: дефицит оперативной памяти приведёт к подорожанию всего — от смартфонов и компьютеров до игровых консолей и автомобилей При этом крупнейшие производители памяти «не спешат» наращивать производство, извлекая выгоду из сложившейся ситуации.#новости