Данила Бычков
Техника

IDC: поставки смартфонов в 2026 году сократятся на 13% из-за дефицита оперативной памяти — до самого низкого уровня более чем за десять лет

Сильнее всего пострадают производители бюджетных устройств, а Apple и Samsung, напротив, могут увеличить долю на рынке.

Источник: IDC
  • Аналитики International Data Corporation (IDC) прогнозируют рекордный спад поставок смартфонов в 2026 году — на 12,9%, до отметки в 1,1 млрд устройств. Причина — продолжающийся дефицит чипов памяти на фоне «бума ИИ».
  • Средняя стоимость смартфона в 2026 году вырастет до рекордного уровня в $523, следует из отчёта. Цены на чипы могут стабилизироваться к середине 2027-го, но «маловероятно», что они вернутся к прежнему уровню, отмечает старший исследователь IDC Набила Попал.
  • Сильнее всего пострадают производители смартфонов на Android в низком ценовом сегменте — рост цен на комплектующие ударит по их марже и может привести к уходу небольших компаний с рынка. При этом сегмент смартфонов до $100 может стать «экономически нецелесообразным» и исчезнуть.
  • В то же время Apple и Samsung смогут не только пережить кризис, но и потенциально увеличить свою долю на рынке на фоне ужесточения конкурентной среды, полагает Попал. Apple находится в более выгодном положении, поскольку сосредоточена на более дорогих и премиальных устройствах, которые обеспечивают более высокую маржу.
  • В декабре 2025 года Counterpoint Research прогнозировал, что в 2026-м мировые поставки смартфонов сократятся на 2,1% из-за дефицита оперативной памяти.
Данила Бычков
Техника
The Verge: дефицит оперативной памяти приведёт к подорожанию всего — от смартфонов и компьютеров до игровых консолей и автомобилей

При этом крупнейшие производители памяти «не спешат» наращивать производство, извлекая выгоду из сложившейся ситуации.

Источник фото: Yahoo News Canada

#новости

3
9 комментариев