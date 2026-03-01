Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Право
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Техника

Xiaomi представила флагманские смартфоны 17 и 17 Ultra для глобального рынка — по цене от €999 и €1499 соответственно

Компания также выпустила ряд других устройств, включая электросамокат Electric 6 Ultra.

Здесь и далее источник: Xiaomi
Здесь и далее источник: Xiaomi
  • Презентация прошла на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 50-Мп фронтальной камеру с диафрагмой f/2.2, пишет TechCrunch. Они уже доступны для заказа в Европе и Великобритании.
  • Xiaomi 17 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища стоит €999 (около 91,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 марта 2026 года). Стоимость Xiaomi 17 Ultra — от €1499 (около 136,7 тысячи рублей).
  • Главная особенность Xiaomi 17 Ultra — 200-Мп телефотокамера. Ёмкость аккумулятора составила 6000 мА·ч, устройство оснащено 6.9-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 3.0.
  • Xiaomi также представила электросамокат Electric 6 Ultra с 12-дюймовыми шинами, двигателем мощностью 1200 Вт и запасом хода до 75 км. Цена — от €329 до €799 в зависимости от комплектации (30-72,8 тысячи рублей).
  • Совместимый с устройствами на iOS и Android маячок Xiaomi Tag в Европе будет стоить €14,9 (примерно 1360 рублей) за одну штуку и €49,9 (около 4560 рублей) за комплект из четырёх.
Xiaomi представила флагманские смартфоны 17 и 17 Ultra для глобального рынка — по цене от €999 и €1499 соответственно
  • В Китае смартфоны Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max представили в сентябре 2025 года. Стоимость Xiaomi 17 составила от 4499 юаней (около 50,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 марта 2026 года).
Таня Боброва
Техника
Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max

На базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 и с экранами на задней стороне у Pro-версий.

#новости #xiaomi

4
1
1
31 комментарий