Xiaomi представила флагманские смартфоны 17 и 17 Ultra для глобального рынка — по цене от €999 и €1499 соответственно

Компания также выпустила ряд других устройств, включая электросамокат Electric 6 Ultra. Здесь и далее источник: XiaomiПрезентация прошла на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 50-Мп фронтальной камеру с диафрагмой f/2.2, пишет TechCrunch. Они уже доступны для заказа в Европе и Великобритании.Xiaomi 17 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища стоит €999 (около 91,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 марта 2026 года). Стоимость Xiaomi 17 Ultra — от €1499 (около 136,7 тысячи рублей). Главная особенность Xiaomi 17 Ultra — 200-Мп телефотокамера. Ёмкость аккумулятора составила 6000 мА·ч, устройство оснащено 6.9-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 3.0.Xiaomi также представила электросамокат Electric 6 Ultra с 12-дюймовыми шинами, двигателем мощностью 1200 Вт и запасом хода до 75 км. Цена — от €329 до €799 в зависимости от комплектации (30-72,8 тысячи рублей).Совместимый с устройствами на iOS и Android маячок Xiaomi Tag в Европе будет стоить €14,9 (примерно 1360 рублей) за одну штуку и €49,9 (около 4560 рублей) за комплект из четырёх.В Китае смартфоны Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max представили в сентябре 2025 года. Стоимость Xiaomi 17 составила от 4499 юаней (около 50,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 марта 2026 года).