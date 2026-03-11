Популярное
Таня Боброва
Техника

Стартап бывшей сотрудницы Apple привлёк $5 млн — он делает ИИ-диктофоны в форме кулона, который записывает только пользователя

Компания открыла предзаказы по цене $89.

Источник: Taya
Источник: Taya
  • Стартап Taya запустили в 2024 году выходцы из Apple Елена Вэгенмэнс, Синомэн Сиппер и Эми Чжоу. Но Сиппер и Чжоу после покинули компанию, пишет TechCrunch.
  • Компания привлекла $5 млн в посевном раунде инвестиций от MaC Venture Capital, Female Founders Fund и a16z Speedrun. Она делает ИИ-диктофоны в форме кулонов. В отличие от конкурентов, устройство записывает только голос пользователя. Издание также отмечает, что его не отличить от настоящего украшения.
  • Кулон оснащён кнопкой начала и остановки записи, по умолчанию микрофон выключен. Есть iOS-приложение, в котором хранятся заметки и есть чат-бот для вопросов по записям. Стартап открыл предзаказы на устройство по цене $89 (около 7000 рублей по курсу ЦБ на 11 марта 2026 года). Когда оно поступит в продажу, издание не уточняет.
Источник: Taya
Источник: Taya
  • Среди компаний, которые выпускают ИИ-диктофоны для ведения записей встреч в виде кулонов, карт, браслетов и брошей, — Pocket, Anker, Bee (в 2025 году его купила Amazon), Plaud и другие.
Виктория Ли
AI
«Второй мозг с идеальной памятью»: зачем айтишники и инвесторы Сан-Франциско носят с собой ИИ-диктофоны

Большая часть использует устройства на работе — для встреч, питчей и нетворкинга — «чтобы оставаться в моменте». Другие же включают запись и в личное время.

Источник: Plaud

#новости

10 комментариев