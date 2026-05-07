По цене $99,99.Здесь и далее источник: GoogleБраслет отслеживает пульс, шаги, уровень кислорода в крови, температуру, также есть режим для анализа показателей во время сна.Он водонепроницаемый, весит около 5,2 г. Дисплея нет, только светодиодный индикатор заряда. Для уведомлений и будильника включается вибрация.Fitbit Air работает без подзарядки до семи дней. В комплекте идёт магнитная зарядка. Когда заряд низкий, загорается красный индикатор и включается вибрация.Есть четыре базовых цвета по цене $99,99 (7461 рубль по курсу ЦБ на 7 мая 2026 года) и оранжево-серая версия, созданная в коллаборации с чемпионом НБА Стефеном Карри, за $129,99 (9700 рублей).Также запустили приложение Google Health для iOS и Android с функциями бывшего сервиса Fitbit. Оно позволит отслеживать показатели, которые считывает браслет. Можно также одновременно подключить часы Google Pixel Watch. Есть поддержка Peloton, MyFitnessPal и других сторонних фитнес-сервисов.В приложении доступен Health Coach — ИИ-помощник, который отвечает на вопросы по нормализации сна, самочувствию, планированию тренировок и другим темам. Он доступен по подписке Health Premium за $10 в месяц.Полина Лааксо
Техника 10.05.2025