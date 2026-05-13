Google анонсировала линейку ноутбуков GoogleBook на базе объединённых Android и ChromeOS с интеграцией Gemini Intelligence

Первые модели планируют представить осенью 2026 года, но подробностей о цене и характеристиках пока нет.Компания поделилась анонсом GoogleBook в ходе презентации Android Show. По данным The Verge, новая линейка ноутбуков должна заменить устройства Chromebook.GoogleBook будут работать на базе обновлённой ОС, которая объединяет технологии Android и ChromeOS, рассказали в Google. До этого СМИ писали, что компания разрабатывает настольную версию Android под кодовым названием Aluminium OS.По словам Google, новые ноутбуки смогут запускать приложения для Android и получать прямой доступ к данным на смартфоне, а для веб-сервисов будут использовать Chrome.GoogleBook — «первые ноутбуки, разработанные с нуля для Gemini Intelligence», отмечают в компании. В частности, ИИ будет интегрирован в указатель мыши. Пользователь сможет, например, навести курсор на дату в письме и сразу создать встречу или выбрать два изображения, чтобы объединить их.Источник: GoogleВ новой ОС также появится возможность создавать виджеты с помощью ИИ. Для примера Google приводит виджеты для путешествий с информацией о перелётах, отелях и бронированиях столиков в ресторанах.Источник: Google GoogleBook будут производить с использованием «высококачественных материалов», заявляет компания. По её словам, над устройствами уже работают Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo.Первые модели планируют представить осенью 2026 года, но технические характеристики и цены Google пока не раскрыла.#новости #google