Данила Бычков
Техника

Минцифры не будет взимать плату за регистрацию смартфонов в единой базе IMEI

С таким предложением ведомство выступало в декабре 2025 года.

Источник: «Ведомости»
  • Минцифры отказалось от идеи сделать платной регистрацию смартфонов по IMEI в рамках готовящегося второго пакета антимошеннических поправок, пишет «Коммерсантъ».
  • При этом анонсированное создание единой базы уникальных номеров мобильных устройств — IMEI — остаётся в силе. По задумке, она позволит удостовериться, что SIM-карта не находится в беспилотнике. В Минцифры добавили, что пока законопроект прошёл только первое чтение — его финальная версия ещё не сформирована.
  • По словам источника издания, один из возможных сценариев — признание «легитимными» всех устройств, которые уже находятся у пользователей. Но в дальнейшем SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, не будет функционировать в другом устройстве.
  • В текущей версии законопроекта не предусмотрена блокировка «серых» устройств, но власти рассматривают варианты последующего ужесточения — от частичных ограничений до полной блокировки незарегистрированных устройств.
  • В июне 2025 года Минцифры разработало новый пакет антимошеннических поправок: в него вошло предложение создать базу уникальных номеров мобильных устройств – IMEI. В декабре 2025-го ведомство предложило взимать плату за обязательную регистрацию смартфонов.

