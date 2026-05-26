Минцифры не будет взимать плату за регистрацию смартфонов в единой базе IMEI

С таким предложением ведомство выступало в декабре 2025 года. Источник: «Ведомости»Минцифры отказалось от идеи сделать платной регистрацию смартфонов по IMEI в рамках готовящегося второго пакета антимошеннических поправок, пишет «Коммерсантъ».При этом анонсированное создание единой базы уникальных номеров мобильных устройств — IMEI — остаётся в силе. По задумке, она позволит удостовериться, что SIM-карта не находится в беспилотнике. В Минцифры добавили, что пока законопроект прошёл только первое чтение — его финальная версия ещё не сформирована.По словам источника издания, один из возможных сценариев — признание «легитимными» всех устройств, которые уже находятся у пользователей. Но в дальнейшем SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, не будет функционировать в другом устройстве.В текущей версии законопроекта не предусмотрена блокировка «серых» устройств, но власти рассматривают варианты последующего ужесточения — от частичных ограничений до полной блокировки незарегистрированных устройств.В июне 2025 года Минцифры разработало новый пакет антимошеннических поправок: в него вошло предложение создать базу уникальных номеров мобильных устройств – IMEI. В декабре 2025-го ведомство предложило взимать плату за обязательную регистрацию смартфонов.