Xiaomi добавила поддержку AirDrop в функцию обмена файлами Quick Share на своих смартфонах — сначала на Xiaomi 17T Pro

Вслед за Samsung и Google.Скриншот vc.ruXiaomi добавила поддержку AirDrop от Apple в функцию обмена файлами Quick Share на смартфонах с HyperOS3 на базе Android 16, пишет 9To5Google.В примере компания показала смартфон Xiaomi 17T Pro и указала, что поддержка функции пока доступна только на нём. Но, вероятно, в будущем и другие устройства — при отсутствии аппаратных ограничений — получат это обновление, полагает издание.Google представила обновлённую Quick Share, совместимую с AirDrop, в ноябре 2025 года. Первыми устройствами, которые её поддерживают, стали смартфоны Pixel 10. В марте 2026 года поддержку опции добавила Samsung — в смартфоны Galaxy S26.