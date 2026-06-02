Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Право
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Техника

Xiaomi добавила поддержку AirDrop в функцию обмена файлами Quick Share на своих смартфонах — сначала на Xiaomi 17T Pro

Вслед за Samsung и Google.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Xiaomi добавила поддержку AirDrop от Apple в функцию обмена файлами Quick Share на смартфонах с HyperOS3 на базе Android 16, пишет 9To5Google.
  • В примере компания показала смартфон Xiaomi 17T Pro и указала, что поддержка функции пока доступна только на нём. Но, вероятно, в будущем и другие устройства — при отсутствии аппаратных ограничений — получат это обновление, полагает издание.
  • Google представила обновлённую Quick Share, совместимую с AirDrop, в ноябре 2025 года. Первыми устройствами, которые её поддерживают, стали смартфоны Pixel 10. В марте 2026 года поддержку опции добавила Samsung — в смартфоны Galaxy S26.

#новости

2
1
1
9 комментариев