Meta* будет отключать камеру на своих «умных» очках, если пользователь выключит или повредит световой индикатор записи видео на них

Например, попытается просверлить. Источник: Meta*Компания объявила о функции в своём блоге, пишет The Verge. Теперь, если пользователь выключит или повредит световой индикатор на «умных» очках от Meta*, будет отключаться функция съёмки фотографий и видео.Обновление предназначено для случаев, когда пользователь намеренно пытается отключить или сломать индикатор — например, просверлив его.Meta* и раньше боролась с попытками манипулировать индикатором. Например, если заклеить его скотчем, появится уведомление, что пользователь должен убрать «препятствие». Но моддеры научились обходить это ограничение, отмечает издание.Функция появилась на фоне слухов, что Meta* добавит в свои «умные» очки функцию распознавания лиц, и последовавшей за ними критики компании.Артур ТомилкоТехника12:59Meta* тестирует очки с ИИ, которые непрерывно записывают звук и делают снимки каждые несколько секунд — FT Внутри компании это вызвало споры о защите конфиденциальности тех, кто не пользуется устройством. *Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости