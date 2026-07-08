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Евгения Евсеева
Техника

Meta* будет отключать камеру на своих «умных» очках, если пользователь выключит или повредит световой индикатор записи видео на них

Например, попытается просверлить.

Источник: Meta*
  • Компания объявила о функции в своём блоге, пишет The Verge. Теперь, если пользователь выключит или повредит световой индикатор на «умных» очках от Meta*, будет отключаться функция съёмки фотографий и видео.
  • Обновление предназначено для случаев, когда пользователь намеренно пытается отключить или сломать индикатор — например, просверлив его.
  • Meta* и раньше боролась с попытками манипулировать индикатором. Например, если заклеить его скотчем, появится уведомление, что пользователь должен убрать «препятствие». Но моддеры научились обходить это ограничение, отмечает издание.
  • Функция появилась на фоне слухов, что Meta* добавит в свои «умные» очки функцию распознавания лиц, и последовавшей за ними критики компании.
Артур Томилко
Техника
Meta* тестирует очки с ИИ, которые непрерывно записывают звук и делают снимки каждые несколько секунд — FT

Внутри компании это вызвало споры о защите конфиденциальности тех, кто не пользуется устройством.

Фото Bloomberg

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости

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