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Данила Бычков
Техника

Бренд потребительской электроники OnePlus уйдёт с европейского и американского рынков на фоне реструктуризации в материнской компании Oppo — Bloomberg

Выпускать бюджетные смартфоны, которые были важной частью стратегии OnePlus, стало сложнее из-за дефицита памяти.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • OnePlus начнёт сворачивать работу в США и Европе в «ближайшие дни», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Бренд продолжит работу в Китае, но к 2027 году он может уйти и с части других рынков, включая Индию.
  • Это решение связано с реструктуризации в материнской компании OnePlus — Oppo. Китайский производитель столкнулся с финансовыми трудностями и слабой динамикой продаж в США, Европе и Индии. Также Oppo закроет ещё один бренд, Realme, на китайском рынке.
  • Из-за дефицита чипов памяти Oppo стало сложнее производить бюджетные смартфоны, которые были важной частью стратегии OnePlus, отмечает Bloomberg.
  • OnePlus стал известен благодаря смартфонам с хорошей производительностью и более низкой ценой по сравнению с устройствами от Apple и Samsung, подчёркивает издание. При этом «в последние годы» бренд начал уступать даже небольшим игрокам, включая Motorola.
  • Весной 2026 года СМИ писали о возможном уходе OnePlus и Realme с некоторых рынков и реструктуризации Oppo, в рамках которой компания сосредоточится на более дорогих флагманских смартфонах. В Oppo эту информацию не комментировали.
Ася Карпова
Техника
Китайские производители Oppo, OnePlus и Vivo повысили цены на смартфоны из-за кризиса оперативной памяти

Официально речь идёт об изменении ценовой политики в Китае.

Модель K13 Turbo. Источник: Oppo

#новости #oppo #oneplus #realme

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