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Таня Боброва
Техника

OpenAI представила контроллер для работы с Codex за $230

Его разработали вместе с Work Louder.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Устройство Codex Micro компания разработала вместе с Work Louder, которая выпускает клавиатуры и настраиваемые макропады, пишет The Verge.
  • По словам компании, это ограниченная серия. Сколько всего доступно устройств, не уточнила. Цена — $230 (около 17,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 15 июля 2026 года).
  • Codex Micro предназначен для работы с Codex. Подсветка клавиш Agent Keys позволит понять статус ИИ-агентов. Поворотный регулятор поможет настроить уровень «размышлений», а кнопка с микрофоном — управлять Codex голосом.
Источник: OpenAI
  • В конце 2023 года мини-клавиатуру в партнёрстве с Work Louder выпустила Figma. Контроллер позволяет настроить до 48 сочетаний клавиш. В США он продавался по цене от $139.
  • OpenAI также разрабатывает ИИ-устройство. По словам источников Bloomberg, это будет портативная «умная» колонка на базе ChatGPT. Сроки выпуска пока неизвестны. В начале 2026-го Wired писало, что устройство «дойдёт до покупателей» не раньше конца февраля 2027 года».
Таня Боброва
Мнения
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#новости #openai #codex

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