Telegram разрешит добавлять медиафайлы в уже отправленные сообщения

На момент публикации заметки такой возможности нет.Можно заменить один прикреплённый медиафайл на другой, но добавить дополнительные фото и видео к публикации или же прикрепить их к сообщению, которое при отправке содержало только текст, нельзя.Анонсом грядущих изменений поделился глава мессенджера Павел Дуров. Среди прочих — возможность узнать, когда автор отредактировал сообщение.Дуров не уточнил, когда состоится релиз обновлений, но отметил: десять улучшений он предложил только «вчера», а команда уже успела подготовить «полностью функциональные сборки» с ними.Дуров. Источник фото: CoinspeakerПоследнее обновление Telegram представил 5 октября 2024 года, запустив в нём «Подарки», а также платформу отправки кодов подтверждения для разработчиков и бизнеса.#новости #telegram
Давайте к каждой новости про телеграмм прикреплять фотки паши предоставленные госпожой Болгар
скидывайте в комменты, что вы как не родные
Зачем? Узнать что у человека сделавшего крутой мессенджер, есть личная жизнь?
Полина, иди спать!
Может Полина не хочет с вами спать.
Глядя на то как шустро выкатывают обновы хочется спросить что делают бездарные дегенераты в ФБ все это время
Полагаю, они смирились с проигрышем и не особо вкладываются в уже существующий продукт.