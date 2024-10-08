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Полина Лааксо
Телеграм

Telegram разрешит добавлять медиафайлы в уже отправленные сообщения

На момент публикации заметки такой возможности нет.

  • Можно заменить один прикреплённый медиафайл на другой, но добавить дополнительные фото и видео к публикации или же прикрепить их к сообщению, которое при отправке содержало только текст, нельзя.
  • Анонсом грядущих изменений поделился глава мессенджера Павел Дуров. Среди прочих — возможность узнать, когда автор отредактировал сообщение.
  • Дуров не уточнил, когда состоится релиз обновлений, но отметил: десять улучшений он предложил только «вчера», а команда уже успела подготовить «полностью функциональные сборки» с ними.
Дуров. Источник фото: Coinspeaker
Дуров. Источник фото: Coinspeaker
  • Последнее обновление Telegram представил 5 октября 2024 года, запустив в нём «Подарки», а также платформу отправки кодов подтверждения для разработчиков и бизнеса.

#новости #telegram

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41 комментарий
Макрон

Давайте к каждой новости про телеграмм прикреплять фотки паши предоставленные госпожой Болгар

5
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Полина Лааксо
Автор

скидывайте в комменты, что вы как не родные

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Trsh

Зачем? Узнать что у человека сделавшего крутой мессенджер, есть личная жизнь?

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xMax

Полина, иди спать!

3
1
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Zloy Sniper

Может Полина не хочет с вами спать.

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ник

Глядя на то как шустро выкатывают обновы хочется спросить что делают бездарные дегенераты в ФБ все это время

2
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badlawyer

Полагаю, они смирились с проигрышем и не особо вкладываются в уже существующий продукт.

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