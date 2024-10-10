На аукционе Fragment продали никнейм @moscow почти за 20 млн рублей

А точнее — за 40 тысяч TON.Ставки начали делать 3 октября 2024 года. Первая составила всего 10 TON. 7 октября за никнейм предложили 10 тысяч, 8 октября — 20 тысяч. Отметку в 30 тысяч TON пробили 10 октября.Автор канала «Марзаганов вещает» Денис Марзаганов рассказал, что пытался купить @moscow ещё в 2020 году, но получил отказ. Когда попробовал снова, узнал, что его уже продали — за 5 млн рублей.Новым владельцем стал новостной канал «Москва сегодня» — у него на момент публикации этой заметки 675 тысяч подписчиков. «Переезд» он назвал «ребрендингом», а полученный ник — «самым запоминающимся из всех московских Telegram-каналов».Источник фото: NYTToncoin (TON) — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network. Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году.В 2020 году — из-за разбирательств с регулятором в США — они объявили о закрытии проекта, но позже за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.Дуров тогда подчеркнул, что проект будет работать независимо от Telegram. При этом в TON каналы получают деньги по программе монетизации и в них же могут конвертировать внутреннюю валюту «Звёзды» — помимо прочего.Артур ТомилкоКрипто12 июляАнонимный продавец сообщил о продаже никнейма @dodopizza в Telegram за 70 тысяч TON Имя и цели покупателя неизвестны.#новости
А есть какие то гарантии что после покупки, ник останется твой навсегда? 🤔
Да кто знает, по настроению, завтра Паша с другой ноги встанет и еще раз объявят передел никнеймов 🌚
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи
Почему именно никнейм @moscow стоил так дорого? А я тут сижу со своим скучным никнеймом и завидую))
А ты стань каким-нибудь селебрити и твой тоже будет много стоить. Делов-то:)
Потому что аукцион.
И потому что столица страны.
@moscow
Раз, два, три!
@moscow
Посмотри!
Пионеры там и тут
песни Ленину поют