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Полина Лааксо
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На аукционе Fragment продали никнейм @moscow почти за 20 млн рублей

А точнее — за 40 тысяч TON.

  • Ставки начали делать 3 октября 2024 года. Первая составила всего 10 TON. 7 октября за никнейм предложили 10 тысяч, 8 октября — 20 тысяч. Отметку в 30 тысяч TON пробили 10 октября.
  • Автор канала «Марзаганов вещает» Денис Марзаганов рассказал, что пытался купить @moscow ещё в 2020 году, но получил отказ. Когда попробовал снова, узнал, что его уже продали — за 5 млн рублей.
  • Новым владельцем стал новостной канал «Москва сегодня» — у него на момент публикации этой заметки 675 тысяч подписчиков. «Переезд» он назвал «ребрендингом», а полученный ник — «самым запоминающимся из всех московских Telegram-каналов».
Источник фото: NYT
Источник фото: NYT
  • Toncoin (TON) — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network. Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году.
  • В 2020 году — из-за разбирательств с регулятором в США — они объявили о закрытии проекта, но позже за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.
  • Дуров тогда подчеркнул, что проект будет работать независимо от Telegram. При этом в TON каналы получают деньги по программе монетизации и в них же могут конвертировать внутреннюю валюту «Звёзды» — помимо прочего.
Артур Томилко
Крипто
Анонимный продавец сообщил о продаже никнейма @dodopizza в Telegram за 70 тысяч TON

Имя и цели покупателя неизвестны.

#новости

13
13 комментариев
Альберт

А есть какие то гарантии что после покупки, ник останется твой навсегда? 🤔

2
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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Да кто знает, по настроению, завтра Паша с другой ноги встанет и еще раз объявят передел никнеймов 🌚

3
1
Ответить
Андрей

Знал бы прикуп, жил бы в Сочи

1
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Максим Клименко

Почему именно никнейм @moscow стоил так дорого? А я тут сижу со своим скучным никнеймом и завидую))

1
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Le Bro

А ты стань каким-нибудь селебрити и твой тоже будет много стоить. Делов-то:)

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Андрей

Потому что аукцион.

И потому что столица страны.

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Максим Исаев

@moscow
Раз, два, три!
@moscow
Посмотри!
Пионеры там и тут
песни Ленину поют

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