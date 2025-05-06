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Полина Лааксо
Телеграм

В бета-версии Telegram для Android обнаружили возможность перепродавать улучшенные подарки

За «звёзды» — внутреннюю валюту мессенджера.

  • У подарков, которые можно перепродать, появится кнопка с иконкой ценника. Внимание на функцию обновления 11.11.0 обратила редакция Beta Info.
  • Цену устанавливает владелец. Максимум — 100 тысяч «звёзд», отмечают в The Daily TON. Если брать расценки на внутреннюю валюту в десктопной версии Telegram на 6 мая 2025 года, то это чуть больше 160 тысяч рублей. Комиссия мессенджера составит 20% от суммы.
  • Пользователи увидят выставленные на перепродажу подарки в общей выдаче при отправке — у них будет соответствующий ярлык. Добавят также и фильтр, с помощью которого можно сузить выборку.
Источник скриншота: Beta Info
Источник скриншота: Beta Info
Источник скринкаста: «Новости TON и Telegram»
  • Telegram запустил внутреннюю валюту Telegram Stars в июне 2024 года. Стоимость зависит от устройства и способа оплаты.
  • Подарки появились в мессенджере в октябре того же года. C января 2025 года их можно «улучшать» — конвертировать в коллекционные, заплатив комиссию. Их можно передавать другим пользователям и выставлять на аукцион.

#новости #telegram

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