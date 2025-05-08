У Telegram обновление — теперь можно подключать автоперевод в каналах и перепродавать улучшенные подарки

Это второй релиз новых функций за неделю.Магазин с подарками пополнился маркетплейсом, где можно продать свои коллекционные подарки или же купить чужие. В выдаче есть фильтры, чтобы сортировать варианты по модели, фону, узору или стоимости.Оплата проходит в «звёздах», внутренней валюте Telegram. Цену устанавливает сам владелец. Комиссия мессенджера составит 20% от суммы. При желании можно снять подарок с продажи в любой момент.Владельцы каналов получили возможность подключить для всех читателей автоматический перевод публикаций. В этом случае аудитория будет видеть тексты на языке, установленном у себя в настройках. В верхней части канала в этом случае появится кнопка «Показать оригинал».Обновили и редактор историй. Теперь можно публиковать сразу несколько фотографий или видеороликов за раз — вместо того чтобы загружать каждую единицу контента по очереди.Видео длиннее минуты система теперь автоматически дробит на фрагменты ещё на этапе редактирования.Предыдущее обновление Telegram выпустил 1 мая 2025 года. В нём добавили приглашение участников в групповые звонки по ссылке или QR-коду и автоматизированные бизнес-аккаунты.#новости #telegram