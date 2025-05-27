Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Инвестиции
Телеграм
Образование
Мнения
Транспорт
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Телеграм

Оценка: в русскоязычных Telegram-каналах с аудиторией от 100 тысяч подписчиков около 12% комментариев сгенерированы нейросетями

В сегменте криптовалют и инвестиций показатель может ��оходить до 25%.

  • Оценку привёл глава Motive Agency & Production Сергей Житинец в разговоре с Forbes. В Red Mad Robot добавляют, что доля ботов в каналах про финансы, технологии и спорт может достигать 20% от всех комментирующих.
  • Нейрокомментинг не новое явление, но боты, которые оставляют комментарии в Telegram-каналах, всё лучше понимают контекст публикаций и имитируют «человеческие» рассуждения с учётом «логики дискуссии» и «эмоционального тона». Из-за этого их всё сложнее распознавать, говорят опрошенные изданием эксперты.
  • Ботам придумывают имена и описания, устанавливают аватарки. Их «обучают» выдерживать паузу перед отправкой комментария, чтобы обманывать алгоритмы. Чаще всего они работают на базе моделей на 1-3 млрд параметров, которые можно запускать на недорогих графических процессорах. Обучать с нуля нет нужды: на Hugging Face и GitHub есть предобученные версии.
  • Запуск и поддержка робота может обходиться в $50-100 в месяц (4000-8000 рублей по курсу ЦБ на 27 мая 2025 года). При этом он может быть подписчиком сразу 1000 каналов и оставлять до 3500 комментариев в день, посчитали в ZennoClub. По словам Calltouch, есть и SaaS-сервисы с ИИ-комментаторами по подписке.
Источник скриншота: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fshhhnyakin&postId=2011131" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Сплошняк</a>»
Источник скриншота: «Сплошняк»
  • Причины использовать нейрокомментинг могут быть разными. Инфобизнес рекламирует с их помощью собственные каналы и инфопродукты. SMM‑агентствам и «продажникам» необходимо привлечь внимание аудитории и увести её в личные сообщения или на лендинг. Агрегаторы интимного контента продвигают так свои услуги.
  • Мошенники прячут в своих комментариях фишинговые ссылки и APK-файлы. «Криптовалютчикам», гэмблерам и арбитражникам важны клики по партнёрским ссылкам. Политтехнологам, а также инфлюенсерам — наличие «согласных» или «несогласных», чтобы склонить на нужную сторону остальных, пишет Forbes.
  • По мнению Житинца, к 2026 году до 40% дискуссий в социальных сетях будут инициировать боты. И они продолжат развиваться: будут работать с «видео», «голосами», «персонализированными ответами». Эксперты сомневаются, что такой спам получится зарегулировать законодательством, поэтому надежда только на контроль со стороны разработчиков соцсетей и мессенджеров.

#новости

12
8
4
1
1
89 комментариев