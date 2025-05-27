В сегменте криптовалют и инвестиций показатель может ��оходить до 25%.Оценку привёл глава Motive Agency & Production Сергей Житинец в разговоре с Forbes. В Red Mad Robot добавляют, что доля ботов в каналах про финансы, технологии и спорт может достигать 20% от всех комментирующих.Нейрокомментинг не новое явление, но боты, которые оставляют комментарии в Telegram-каналах, всё лучше понимают контекст публикаций и имитируют «человеческие» рассуждения с учётом «логики дискуссии» и «эмоционального тона». Из-за этого их всё сложнее распознавать, говорят опрошенные изданием эксперты.Ботам придумывают имена и описания, устанавливают аватарки. Их «обучают» выдерживать паузу перед отправкой комментария, чтобы обманывать алгоритмы. Чаще всего они работают на базе моделей на 1-3 млрд параметров, которые можно запускать на недорогих графических процессорах. Обучать с нуля нет нужды: на Hugging Face и GitHub есть предобученные версии.Запуск и поддержка робота может обходиться в $50-100 в месяц (4000-8000 рублей по курсу ЦБ на 27 мая 2025 года). При этом он может быть подписчиком сразу 1000 каналов и оставлять до 3500 комментариев в день, посчитали в ZennoClub. По словам Calltouch, есть и SaaS-сервисы с ИИ-комментаторами по подписке.Источник скриншота: «Сплошняк»Причины использовать нейрокомментинг могут быть разными. Инфобизнес рекламирует с их помощью собственные каналы и инфопродукты. SMM‑агентствам и «продажникам» необходимо привлечь внимание аудитории и увести её в личные сообщения или на лендинг. Агрегаторы интимного контента продвигают так свои услуги.Мошенники прячут в своих комментариях фишинговые ссылки и APK-файлы. «Криптовалютчикам», гэмблерам и арбитражникам важны клики по партнёрским ссылкам. Политтехнологам, а также инфлюенсерам — наличие «согласных» или «несогласных», чтобы склонить на нужную сторону остальных, пишет Forbes.По мнению Житинца, к 2026 году до 40% дискуссий в социальных сетях будут инициировать боты. И они продолжат развиваться: будут работать с «видео», «голосами», «персонализированными ответами». Эксперты сомневаются, что такой спам получится зарегулировать законодательством, поэтому надежда только на контроль со стороны разработчиков соцсетей и мессенджеров.#новости