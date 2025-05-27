Количество подписчиков Telegram Premium превысило 15 млн

Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.В сентябре 2024 года он говорил о 10 млн платных подписчиков, а в январе того же года — о 5 млн.Общая аудитория Telegram на июль 2024 года составляла 950 млн активных пользователей в месяц. А в марте 2025-го она достигла 1 млрд. Дуров говорил, что это второй «по популярности» мессенджер после WhatsApp*, если не считать китайский WeChat.По данным FT, прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн годом ранее. Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд, $292 млн принесли продажи подписок Premium, писала газета.Компания запустила платную подписку в середине июня 2022 года.Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images / TechCrunch *Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #telegram