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Таня Боброва
Телеграм

Количество подписчиков Telegram Premium превысило 15 млн

Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

  • В сентябре 2024 года он говорил о 10 млн платных подписчиков, а в январе того же года — о 5 млн.
  • Общая аудитория Telegram на июль 2024 года составляла 950 млн активных пользователей в месяц. А в марте 2025-го она достигла 1 млрд. Дуров говорил, что это второй «по популярности» мессенджер после WhatsApp*, если не считать китайский WeChat.
  • По данным FT, прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн годом ранее. Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд, $292 млн принесли продажи подписок Premium, писала газета.
  • Компания запустила платную подписку в середине июня 2022 года.
Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images / TechCrunch 
Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images / TechCrunch 

*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #telegram

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