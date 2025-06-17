«Вопрос не в цене. Telegram просто не продаётся. Это идея, а не товар»: Павел Дуров — о будущем мессенджера после своей смерти, о сравнениях с Маском и конкуренции с WhatsApp*

В октябре я понял, что уже четыре года занашиваю одну и ту же пару обуви. Официальный костюм у меня всего один, а так я чаще всего ношу спортивную одежду — от Adidas и Nike.

СМИ пишут, что моё состояние оценивают в $15-20 млрд, но это лишь теоретическая оценка того, сколько может стоить Telegram. А так как я его не продаю, это не имеет значения. На моём счету этих денег нет. Стоимость моих ликвидных активов гораздо меньше — и они не связаны с мессенджером. Это мои инвестиции в биткоин от 2013 года.