Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Телеграм
Дизайн
Крипто
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Телеграм

«Вопрос не в цене. Telegram просто не продаётся. Это идея, а не товар»: Павел Дуров — о будущем мессенджера после своей смерти, о сравнениях с Маском и конкуренции с WhatsApp*

Выжимка интервью основателя Telegram французскому изданию Le Point.

Дуров. Источник: Le Point
Дуров. Источник: Le Point

Про возможную продажу Telegram

  • Дуров по-прежнему единоличный владелец мессенджера. Нет внешних акционеров — нет «вмешательства», говорит он: «Как только делишься контролем — теряешь свободу. Этот урок я выучил со времён "ВКонтакте"».
  • По словам предпринимателя, Google ещё в 2017 году предлагала за Telegram $1 млрд — после того, как WhatsApp* выкупила не она, а Facebook*. Дуров без единого сомнения отказал.

Вопрос не в цене. Telegram просто не продаётся. Это не товар, а проект. Идея. Обещание независимости, приватности и свободы, данное пользователям. Продадимся — нарушим своё обещание, а этого я допустить не могу.

Павел Дуров

Про конкуренцию с WhatsApp*

  • На вопрос о том, как Telegram привлекает пользователей без рекламы, Дуров признался, что компания делает ставку на смышлёность аудитории: она увидит, что сервис лучше, чем у конкурентов, и сама сделает выбор в его пользу.

WhatsApp* копирует всё, что мы делаем, с опозданием лет на пять. Но меня это не беспокоит. Это подтверждение того, что наши решения верные. Я уважаю Марка Цукерберга как владельца бизнеса, но с его ресурсами могли бы уж и проявить фантазию. Я недавно узнал, что команде WhatsApp поручили за нами следить.

Павел Дуров
  • Цукерберг хорошо и быстро адаптируется к трендам, считает основатель Telegram, но но ему не хватает «фундаментальных ценностей» — тех, которых он придерживался бы «независимо от изменений в политическом климате и техносекторе»
Полина Лааксо
Телеграм
«Лучше бы потратили бюджет на инновации»: Дуров указал на «заказную рекламу» WhatsApp* в Telegram

По его словам, раньше конкурент публиковал такое в основном в западных СМИ.

Источник фото: SetPhone

Про судьбу Telegram после смерти Дурова

  • 40-летний Дуров уже составил завещание, объяснив решение возможными рабочими рисками. В случае его смерти управлять Telegram будет некоммерческая организация, чтобы компания продолжала «существовать в независимом формате и уважать конфиденциальность пользователей и свободу слова».

Моя работа сопряжена с рисками. Защищая свободы, ты в то же время наживаешь себе врагов. Я хочу защитить и своих детей, и компанию. Telegram должен всегда оставаться верен ценностям, которые я отстаиваю.

Павел Дуров
  • Доступ к его состоянию дети получат только через 30 лет — то есть в 2055 году. Равные права будут у всех: и у тех шести, что зачатых естественным путём, и у более чем 100 детей, которых женщины родили благодаря донорской сперме.

Хочу, чтобы мои дети жили как все другие. Сами строили свою жизнь. Учились доверять себе, создавать что-то новое. Не зависели от банковского счёта.

Павел Дуров

Про сравнения с Илоном Маском

  • Дуров знает, что иногда его сравнивают с главой Tesla и SpaceX, но считает, что они «очень разные».

Илон управляет сразу несколькими компаниями, а я всего одной.

Он может быть крайне эмоциональным. Я же стараюсь тщательно обдумывать действия, прежде чем их совершать. Впрочем, сила одного человека может быть слабостью другого в зависимости от контекста.

Павел Дуров

Про главу OpenAI Сэма Альтмана

  • Предприниматель отметил «превосходные социальные навыки» Альтмана, благодаря которым разработчик ChatGPT обзавёлся «союзниками».
  • Вопрос в том, хватит ли ему «технической экспертизы», — с учётом, что из OpenAI ушли сооснователь Илья Суцкевер и «многие другие учёные», говорит Дуров и добавляет: теперь интересно последить, как компания будет развиваться в условиях высокой конкуренции.

Про богатство и аскетизм

  • Дуров не всегда носит с собой телефон. Это и цифровой аскетизм, и способ проявить уважение к людям, с которыми он общается: вместо того чтобы быть прикованным к экрану с уведомлениями, он по-настоящему «с ними».

Внимание — наш самый ценный актив. Уведомления — помеха.

Павел Дуров
  • Домов, яхт и самолётов у Дурова в собственности нет. Он любит останавливаться в хороших отелях и может арендовать самолёт, если возникнет необходимость, но именно владение «отвлекает его от основной миссии — развития Telegram».
  • Никаких дивидендов от мессенджера основатель не получает. Зарплаты у него тоже нет. Telegram для него — это «источник расходов».

В октябре я понял, что уже четыре года занашиваю одну и ту же пару обуви. Официальный костюм у меня всего один, а так я чаще всего ношу спортивную одежду — от Adidas и Nike.

СМИ пишут, что моё состояние оценивают в $15-20 млрд, но это лишь теоретическая оценка того, сколько может стоить Telegram. А так как я его не продаю, это не имеет значения. На моём счету этих денег нет. Стоимость моих ликвидных активов гораздо меньше — и они не связаны с мессенджером. Это мои инвестиции в биткоин от 2013 года.

Павел Дуров
Полина Лааксо
Телеграм
Прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн в 2023-м — FT

Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд.

Источник фото: NYT

Про развитие искусственного интеллекта

  • По словам Дурова, текущий генеративный ИИ «не думает» и «не понимает»: «просто читает много текста и выдаёт консенсус».

Ответы нейросетей звучат правдоподобно, но не всегда правдивы. Просто человек склонен обманываться, потому что ассоциирует сложный язык с наличием интеллекта.

Мой брат Николай сейчас работает над настоящим ИИ — тем, что способен логически мыслить и понимать мир. <...> Он гений. <...> В последние годы сосредоточен на фундаментальных исследованиях, в том числе связанных с созданием бесконечно масштабируемой блокчейн-архитектуры.

Павел Дуров

Про «аполитичность» и нейтралитет

  • Дуров заявил, что аполитичен и никогда не голосовал, зато «уже почти 20 лет защищает свободу слова».

В России говорят, что Telegram поддерживает Украину. В Украине — что Telegram распространяет российскую пропаганду. На деле мы обязаны соблюдать нейтралитет.

Telegram — место, где сосуществуют противоположные идеи, где у каждого есть доступ к разнообразным точкам зрения и свобода самостоятельно решать, во что верить.

Я бы никогда не стал высказываться по поводу геополитического конфликта, потому что моё мнение сиюминутно истолковали бы как поддержку одной из сторон [на уровне компании], чего нейтральная платформа делать не должна, если хочет оставаться беспристрастной и применять единые правила для всех.

Павел Дуров
  • Сотрудничество с российскими властями, в котором Telegram неоднократно подозревали, основатель отрицает. У компании не было и нет инфраструктуры в России. Требования, связанные с политической цезурой и политическим преследованием, сервис «никогда не выполнял».
Полина Лааксо
Телеграм
Нелогичные действия французских властей, четыре дня как в «одиночке» и «огонь по своим»: Павел Дуров дал второе интервью Такеру Карлсону

Краткая выжимка разговора основателя Telegram с американским журналистом.

Дуров

*Meta, владеющая WhatsApp и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #telegram

16
14
7
2
103 комментария