«Вопрос не в цене. Telegram просто не продаётся. Это идея, а не товар»: Павел Дуров — о будущем мессенджера после своей смерти, о сравнениях с Маском и конкуренции с WhatsApp*

В России говорят, что Telegram поддерживает Украину. В Украине — что Telegram распространяет российскую пропаганду. На деле мы обязаны соблюдать нейтралитет.
Telegram — место, где сосуществуют противоположные идеи, где у каждого есть доступ к разнообразным точкам зрения и свобода самостоятельно решать, во что верить.
Я бы никогда не стал высказываться по поводу геополитического конфликта, потому что моё мнение сиюминутно истолковали бы как поддержку одной из сторон [на уровне компании], чего нейтральная платформа делать не должна, если хочет оставаться беспристрастной и применять единые правила для всех.