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Евгения Евсеева
Телеграм

Сказка с троллями, продающий хотдоги Дуров и пародия на «Терминатора»: Telegram объявил итоги конкурса о «превосходстве» мессенджера над WhatsApp*

Победителей не определили: вместо этого лучшие работы разделили по категориям.

  • Telegram объявил результаты конкурса для авторов контента, в котором нужно было создать работу, «подчёркивающую инновационное лидерство Telegram по сравнению с WhatsApp*».
  • Всего организаторы получили 461 заявку. После отсева «пустых» и «неполных» работ жюри рассмотрело оставшиеся. Традиционные призовые места решили не присваивать: победителей разделили по категориям, лучшим вручат по $2000 (155,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 11 июля 2025 года).

Анимация

Кинематограф

Моушн-дизайн

Экспериментальный формат

Кинопародия

Всех победителей можно посмотреть здесь.

*Meta, которая владеет WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в России.

#новости #telegram

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