Сказка с троллями, продающий хотдоги Дуров и пародия на «Терминатора»: Telegram объявил итоги конкурса о «превосходстве» мессенджера над WhatsApp*

Победителей не определили: вместо этого лучшие работы разделили по категориям.Telegram объявил результаты конкурса для авторов контента, в котором нужно было создать работу, «подчёркивающую инновационное лидерство Telegram по сравнению с WhatsApp*».Всего организаторы получили 461 заявку. После отсева «пустых» и «неполных» работ жюри рассмотрело оставшиеся. Традиционные призовые места решили не присваивать: победителей разделили по категориям, лучшим вручат по $2000 (155,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 11 июля 2025 года).АнимацияКинематографМоушн-дизайнЭкспериментальный форматКинопародияВсех победителей можно посмотреть здесь.*Meta, которая владеет WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #telegram