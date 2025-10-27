Есть также токенизированные ETF: ProShares UltraPro QQQ, Invesco QQQ, SPDR S&P 500 и Vanguard Total Stock Market Index Fund.Скриншоты vc.ru здесь и нижеТокенизированные бумаги и ETF стали доступны в разделах «Акции» и «Фонды» в кастодиальной версии кошелька — для пользователей из некоторых регионов. Список не приводят, но обещают, что постепенно функциональность появится у всех.Торговля круглосуточная — с понедельника по пятницу, независимо от расписания американских бирж.Транзакции проводят в USDT. Есть комиссия, но на сделки с акциями её упразднили до 1 января 2026 года. Покупать целую бумагу необязательно — можно приобрести долю стоимостью от $1. Отправка купленных токенов своим контактам в Telegram бесплатная.Токенизированные акции — токены, обеспеченные реальными акциями в соотношении «один к одному». Токенизированные фонды — блокчейн-версии биржевых фондов с облигациями и акциями. Права собственности и статус акционера они не дают.По некоторым акциям выплачивают дивиденды. Держатели токенизированных версий получат выплаты «в виде того же токена на свой баланс».Полина ЛааксоКрипто22 июляПользователям из США открыли доступ к «TON Кошельку» — некастодиальной версии встроенного в Telegram «Кошелька» Это бывший TON Space.#новости #telegram