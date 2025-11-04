В бета-версии Telegram добавили механику аукциона для покупки лимитированных подарков

Даты релиза нет.В справке речь идёт об «эксклюзивных» подарках. Источник скриншота: @miulogВнимание на аукционную механику в бета-версии 12.2.0 (31682) для iOS обратили внимание тематические Telegram-каналы. Как предполагает TON Live, у лимитированных подарков больше не будет фиксированной цены.Ставки делаются в нативной валюте мессенджера — «звёздах». Первые 50 подарков «с разным временным интервалом» получат 50 участников с наибольшими предложениями.Если ставка «вылетела» из топ-50 по итогам первого раунда, её автоматически учтут в следующем. В случае проигрыша во всех «дропах» валюта вернётся на счёт в полном объёме — без вычета комиссии.Разрешат ли запускать аукционы для ранее улучшенных подарков — неизвестно.Источник скриншотов: TON — LiveTelegram запустил внутреннюю валюту Telegram Stars, «звёзды», в июне 2024 года. Цена зависит от устройства и способа оплаты.Подарки представили в октябре того же года. C января 2025 года их можно улучшать: конвертировать в коллекционные, заплатив комиссию, в том числе чтобы передавать и продавать их другим пользователям.#новости