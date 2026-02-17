Популярное
Артур Томилко
Телеграм

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации»: в Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля 2026 года

О готовящейся «тотальной блокировке» мессенджера написал Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Фото РБК
Фото РБК
  • По словам собеседников «из нескольких ведомств», с 1 апреля 2026 года Роскомнадзор приступит к блокировке мессенджера «по аналогии с Instagram* и Facebook*». Приложение перестанет работать как через мобильные сети, так и через оптоволоконные.
  • Регулятор прокомментировал сообщение Baza так: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
  • Российские пользователи стали жаловаться на проблемы в работе Telegram 9 и 10 февраля 2026 года. Источники РБК сообщили, что власти решили начать замедлять сервис. После этого Роскомнадзор заявил, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат.
  • Депутат Госдумы Сергей Боярский 16 февраля 2026 года рассказал, что Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором, и сервису «нужно сделать несколько шагов», чтобы «снять претензии». Регулятор тогда тоже сообщил, что ему «добавить нечего».
  • В 2018 году Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля.

*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

