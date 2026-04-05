Telegram начал помечать пользователей неофициальных клиентов мессенджера

Всех клиентов без исключения или каких-то конкретных — неизвестно.Скриншот vc.ruПредупреждение, что пользователь «использует неофициальный клиент», показывается в профиле. Там же сказано, что это «может снизить защищённость переписки».Сам Telegram обновление не анонсировал. На то, что он готовит изменения, указывали соответствующие строчки в коде, о чём в конце марта 2026 года сообщали профильные каналы.Редакция Telegram Info полагала, что беспокойство вызвал рост популярности приложения «Телега» и публикаций о том, что оно подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.«Телегу» (Telega) выпустила российская компания «Даль» (теперь «Телега»). Сервис работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне копирует мессенджер. Среди отличительных функций — «Стена» и агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь.