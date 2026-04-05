Полина Лааксо
Телеграм

Telegram начал помечать пользователей неофициальных клиентов мессенджера

Всех клиентов без исключения или каких-то конкретных — неизвестно.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Предупреждение, что пользователь «использует неофициальный клиент», показывается в профиле. Там же сказано, что это «может снизить защищённость переписки».
  • Сам Telegram обновление не анонсировал. На то, что он готовит изменения, указывали соответствующие строчки в коде, о чём в конце марта 2026 года сообщали профильные каналы.
  • Редакция Telegram Info полагала, что беспокойство вызвал рост популярности приложения «Телега» и публикаций о том, что оно подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.
  • «Телегу» (Telega) выпустила российская компания «Даль» (теперь «Телега»). Сервис работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне копирует мессенджер. Среди отличительных функций — «Стена» и агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь.
