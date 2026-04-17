Ранее приложение удалили из App Store и пометили как «шпионское» на стороне Cloudflare. Дополнено в 9:47 мск. В «Телеге» считают, что блокировка входа связана с удалением приложения из App Store и «ошибочной классификацией» сервиса как вредоносного.О том, что iOS-приложение «Телеги» (Telega) «вылетает» при запуске, пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на сообщения пользователей.В системном предупреждении сказано, что сервис стоит удалить, так как он содержит вредоносный код.Скриншот «Осторожно, новости»«Телегу» (Telega) выпустила российская компания «Даль» (теперь «Телега»). Сервис работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне копирует мессенджер. Среди отличительных функций — «Стена» и агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь. 14 марта он ограничил регистрацию, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу».Независимые исследователи связывают его с VK, так как в коде есть прямые ссылки на ресурсы холдинга. Разработчики говорят, что «использование публично доступных технологий не равняется быть частью той или иной компании».«Телегу» также подозревали в перехвате трафика пользователей, указывая на то, что она подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.5 апреля 2026 года, после массовых публикаций об этом, Telegram начал «помечать» пользователей неофициальных клиентов своего мессенджера. В предупреждении сказано, что переписки с такими собеседниками могут быть хуже защищены.9 апреля Apple удалила неофициальный клиент Telegram из App Store. В «Телеге» допустили, что модерация Apple могла «неверно интерпретировать» рост негативных отзывов у приложения. Сама она связывает их с ограничением регистрации.Тогда же Cloudflare пометил «Телегу» как «шпионское ПО». На 8:38 мск пометка всё ещё стоит. В App Store сервис не вернули. В Google Play и AppGallery он доступен.Артур Мартыгин