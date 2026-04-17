Полина Лааксо
Телеграм

Некоторые пользователи iOS не могут открыть «Телегу» — система призывает удалить сервис из-за вредоносности

Ранее приложение удалили из App Store и пометили как «шпионское» на стороне Cloudflare.

Дополнено в 9:47 мск. В «Телеге» считают, что блокировка входа связана с удалением приложения из App Store и «ошибочной классификацией» сервиса как вредоносного.

  • О том, что iOS-приложение «Телеги» (Telega) «вылетает» при запуске, пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на сообщения пользователей.
  • В системном предупреждении сказано, что сервис стоит удалить, так как он содержит вредоносный код.
Скриншот «Осторожно, новости»
  • «Телегу» (Telega) выпустила российская компания «Даль» (теперь «Телега»). Сервис работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне копирует мессенджер. Среди отличительных функций — «Стена» и агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь. 14 марта он ограничил регистрацию, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу».
  • Независимые исследователи связывают его с VK, так как в коде есть прямые ссылки на ресурсы холдинга. Разработчики говорят, что «использование публично доступных технологий не равняется быть частью той или иной компании».
  • «Телегу» также подозревали в перехвате трафика пользователей, указывая на то, что она подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.
  • 5 апреля 2026 года, после массовых публикаций об этом, Telegram начал «помечать» пользователей неофициальных клиентов своего мессенджера. В предупреждении сказано, что переписки с такими собеседниками могут быть хуже защищены.
  • 9 апреля Apple удалила неофициальный клиент Telegram из App Store. В «Телеге» допустили, что модерация Apple могла «неверно интерпретировать» рост негативных отзывов у приложения. Сама она связывает их с ограничением регистрации.
  • Тогда же Cloudflare пометил «Телегу» как «шпионское ПО». На 8:38 мск пометка всё ещё стоит. В App Store сервис не вернули. В Google Play и AppGallery он доступен.
Артур Мартыгин
70 комментариев