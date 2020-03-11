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Торговля
Катя Грановская
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«Ozon избавляется от дешёвых товаров»: что говорят продавцы о новых тарифах маркетплейса Материал редакции

Компания вводит раздельную плату за услуги логистики, а предприниматели готовятся повышать цены, продавать мелкие товары комплектами и тратиться на промоакции.

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С 1 апреля маркетплейс изменит схему расчёта комиссии для продавцов: им предстоит платить фиксированную комиссию за каждый проданный товар и отдельно — за хранение на складе, доставку и возврат. Размер платы будет зависеть от объёма товара, схемы продажи и процента выкупа.

Сейчас продавцы платят Ozon только фиксированную комиссию от стоимости каждого проданного товара, в неё уже включены размещение товара на маркетплейсе, сборка и доставка заказа. Размер комиссии зависит от категории товара и схемы его продажи (со своего склада или со склада Ozon). Её списывают после того, как покупатель получил заказ.

В Ozon считают, что новая схема будет прозрачнее и повысит эффективность управления продажами. По мнению продавцов, опрошенных vc.ru, она сделает невыгодной продажу товаров стоимостью ниже 1000 рублей. Три предпринимателя рассказали, что будут из-за этого менять в своей работе.

Роман Воробьёв: потеряет часть прибыли, но не уйдёт с Ozon

Роман Воробьёв​

Работает на Ozon: компания «Марко» на маркетплейсе c февраля 2019 года.

Что продаёт: товары китайского и российского производства: кухонную технику, аппараты для косметологии, настольные игры, бытовую химию, детские игрушки и товары для взрослых.

Доля продаж на Ozon: 80%.

Выручка за 2019 год: 12,8 млн рублей.

По словам предпринимателя, с 1 апреля его расходы на комиссию в отдельных категориях товаров стоимостью до 1000 рублей вырастут более чем в два раза. Например, он продаёт кухонные весы по 600 рублей — раньше он платил Ozon 48 рублей рублей комиссии, теперь будет платить 136 рублей.

Комиссия на кухонные весы​ по новой схеме в калькуляторе Ozon

Сейчас компания продаёт все товары со своего склада. Предприниматель собирается перевести товары из категории «Красота и здоровье», а также «Товары для дома» на склад Ozon, потому что логистика оттуда будет стоить меньше — 43 рубля за доставку вместе с возвратом. 35 рублей стоит сама доставка, а ещё 8 рублей — это стоимость возврата на единицу товара. Покупатели возвращают каждый десятый товар. Продавая со своего склада, предприниматель платил бы за это 83 рубля.

Компания откажется от 20% детских игрушек, из-за чего прибыль в этой категории снизится на 48%. Воробьёв планирует распродать их со склада до 1 апреля и больше не завозить.

На остальные категории (кроме электроники, канцелярии и товаров для взрослых, на них комиссия понизилась) компании придётся повысить цены. На сколько именно, Воробьёв предсказать не может, но говорит, что не больше, чем на процент падения рубля.

Если из-за повышения цен понизится спрос, предприниматель вернёт прежние цены за счёт снижения собственной наценки на товар. По словам предпринимателя, из-за этого компания потеряет часть прибыли (какую именно, он затрудняется предсказать) — и с этим придётся смириться.

Воробьев рассматривает другие площадки для сбыта товаров, чтобы компенсировать снижение прибыли повышением продаж. Он планирует начать сотрудничество с Aliexpress и Wildberries, а также увеличить общее количество товаров на Ozon. В планах Воробьева за 2020 год повысить годовую выручку на Ozon вдвое.

Предприниматели, которые готовы быть гибкими, смогут перенастроить свои бизнес-процессы и дальше получать прибыль. Надо не ругаться и злиться на Ozon, а искать другие пути решения проблемы: спрашивать помощи у коллег, общаться с разными людьми из службы поддержки, иметь дополнительные аккаунты, уметь ждать.

Роман Воробьев
руководитель компании «Марко»

Роман Морозов: откажется от дешёвых товаров

Работает на Ozon: с ноября 2019 года.

Что продаёт: автомобильные аксессуары и сувенирную продукцию торговой марки «Автозапонки».

Доля продаж на Ozon: 30–40%.

В марте предприниматель планировал начать продажу товаров стоимостью 100–150 рублей. Он считает, что по новой схеме продавать их невыгодно, потому что стоимость товаров не будет окупать расходы на их доставку и возможный возврат. Например, ароматизаторы воздуха для автомобилей стоят 30–150 рублей за штуку. Только их доставка будет стоить предпринимателю 35–75 рублей, в случае возврата логистика обойдётся вдвое дороже.

Представители Ozon в качестве решения предлагают объединять мелкие товары в комплекты, но Морозов не будет этого делать. Он считает, что мелкие автомобильные аксессуары никто не будет заказывать по несколько штук.

Предприниматель решил полностью отказаться от товаров стоимостью до 500 рублей. Из-за этого он может потерять 200 тысяч рублей ежемесячной выручки. Цену на товары стоимостью выше 1000 рублей Морозов не изменит, а цену на товары стоимостью 500–1000 рублей повысит в среднем на 100 рублей.

Сейчас на Ozon колоссальный прирост поставщиков, товаров, оборота, площадка растёт. Поэтому я понимаю, что сейчас они совершенно спокойно могут пожертвовать дешёвыми товарами.

Роман Морозов
индивидуальный предприниматель

Впрочем, Морозов продолжит работать на Ozon, эта платформа для него удобнее, чем Wildberries. Он считает, что на Wilbberries неудобный личный кабинет, сложная разбивка данных на отчёты, большая часть которых не нужна поставщикам. К тому же на Ozon у предпринимателя меньше процент возвратов по сравнению с Wildberries: 1–3% против 10–15%.

Владимир Пекедов: уйдёт с Ozon, если новая схема не оправдает себя

Владимир Пекедов

Работает на Ozon: креативная студия Made.Me.Mad начнёт продажи в течение двух недель.

Что продаёт: сувенирную продукцию с изображением панд (одежда, значки, канцелярские принадлежности).

Прибыль на «Беру» за три месяца с начала продаж: 26 тысяч рублей.

Предприниматель ушёл с «Беру» именно из-за системы начисления комиссии. Там процент за упаковку и доставку товара снимается в момент обработки товара, а не в момент, когда его получил клиент.

У Пекедова были ситуации, когда некоторые товары находились ещё в пути, была вероятность возврата, а комиссию за них уже сняли. Чтобы понять, сколько товаров продано, предпринимателю приходилось вручную сопоставлять три разных отчётных документа. Из-за этого он не мог точно рассчитать прибыль и терял 5% от дохода.

Пекедов считает, что старая схема начисления комиссии на Ozon удобнее из-за фиксированного процента, в который входили упаковка, сборка, доставка и размещение. Сумму по этому проценту он должен заплатить в момент, когда товар уже пришёл покупателю. Это избавило бы Пекедова от лишней работы с документами.

Ozon говорит о прозрачности для продавцов, о том, что он сможет лучше контролировать процессы. Я могу сказать, исходя из опыта работы на «Беру»: мне эта прозрачность не нужна.

Согласно старой схеме, есть процент возврата, и он виден в отчётах. Я уже в начале отчётного периода знаю фиксированную сумму, которую снимут, и могу спрогнозировать прибыль. Новая схема усложняет процессы.

Владимир Пекедов
руководитель креативной студии Made.Me.Mad

Больше половины всех товаров компании — мелкие, они стоят до 100 рублей. По новой схеме комиссия на их доставку со склада Ozon будет доходить до трети себестоимости. Чтобы не потерять прибыль, предприниматель повысит цены в среднем на 70 рублей для каждого товара и будет объединять мелкие товары в комплекты с более крупными.

Продукция студии Made.Me.Mad

Пекедов рассчитывает, что из-за повышения цен спрос может снизиться на несколько процентов, но это не повредит бизнесу. Он собирается поддерживать спрос, вкладываясь в рекламные кампании на Ozon.

Предприниматель в течение апреля будет следить за количеством проданных товаров, количеством времени, которое придётся тратить на работу с документами. Если он поймёт, что работа по новой схеме приносит больше убытков, чем раньше, он вернётся на «Беру».

#ozon #маркетплейсы

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