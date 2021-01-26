Торговля
Таня Боброва

Фото: первые дискаунтеры «365+» от «Ленты» Статьи редакции

Первые два магазина открылись в Новосибирске и Барнауле.

3 3 комментария
751 просмотров

«Лента» показала vc.ru фотографии первых точек своей сети дискаунтеров «365+». Магазины низких цен тестируются в Новосибирске и Барнауле, ритейлер открыл их на месте супермаркетов основного бренда.

Ритейлер сообщал, что в ассортименте — около 1,6 тысяч позиций, 60% из которых это товары под собственной торговой маркой. Решение об открытии новых точек и развитии формата сеть примет в первой половине 2021 года.

«Лента» в тестовом режиме запустила сеть…
Магазины низких цен развивают и другие крупные ритейлеры, в том числе «Магнит» и X5 Retail Group.
vc.ru

#лента

3 3 комментария
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Ildar Offerman

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Выглядит неуютно.

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Maxim Sergeevich

Ildar
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Изначально дискаунтеры (особенно ультра) и вовсе выглядели фактически складом

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Крайний кубок

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в 2024 закроются 

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Andrew Shmig
за день
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тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
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