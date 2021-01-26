Фото: первые дискаунтеры «365+» от «Ленты» Статьи редакции
Первые два магазина открылись в Новосибирске и Барнауле.
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«Лента» показала vc.ru фотографии первых точек своей сети дискаунтеров «365+». Магазины низких цен тестируются в Новосибирске и Барнауле, ритейлер открыл их на месте супермаркетов основного бренда.
Ритейлер сообщал, что в ассортименте — около 1,6 тысяч позиций, 60% из которых это товары под собственной торговой маркой. Решение об открытии новых точек и развитии формата сеть примет в первой половине 2021 года.
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3 комментария
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Выглядит неуютно.
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Изначально дискаунтеры (особенно ультра) и вовсе выглядели фактически складом
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