«Лента» показала vc.ru фотографии первых точек своей сети дискаунтеров «365+». Магазины низких цен тестируются в Новосибирске и Барнауле, ритейлер открыл их на месте супермаркетов основного бренда.

Ритейлер сообщал, что в ассортименте — около 1,6 тысяч позиций, 60% из которых это товары под собственной торговой маркой. Решение об открытии новых точек и развитии формата сеть примет в первой половине 2021 года.