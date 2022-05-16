Торговля
Шумный Женя

«М.Видео-Эльдорадо» начнёт продавать товары на «Яндекс.Маркете» Статьи редакции

Их можно будет оплатить сразу или по частям или взять в кредит.

  • «М.Видео-Эльдорадо» и «Яндекс.Маркет» договорились о партнёрстве, пишут «Ведомости». Пока пользователям доступны товары из сети «Эльдорадо», товары из «М.Видео» добавят на площадку до конца 2022 года.
  • До конца 2022-го на «Маркете» появится весь ассортимент сети: электроника, бытовая техника, товары для дома, здоровья и ухода за собой и другие. Их можно будет оплачивать целиком и частями, а также покупать в кредит.
  • Сейчас «М.Видео-Эльдорадо» работает в 279 российских городах, с «Маркета» сеть будет отправлять заказы по территории всей России.
  • Компания планирует использовать все модели продаж, которые предлагает «Маркет» — в том числе речь продажи через маркетплейс со своих складов, торговлю со складов «Яндекса» или использование курьерских служб сервиса для доставки.
  • «М.Видео-Эльдорадо» продавала свои товары только через собственные офлайн- и онлайн-магазины, а также через свой маркетплейс Goods.ru, контроль над которым в марте 2021-го купил «Сбер» и переименовал площадку в «Сбермегамаркет». Также у компании была витрина на «Маркете», но в 2018 она ушла с платформы.
  • В апреле 2020 года «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи на сторонней площадке — маркетплейсе Ozon, а в феврале 2021-го закрыла их. В июле 2020-го компания начала продажи техники на своих сайтах по модели маркетплейса.

#новость #мвидео #эльдорадо #маркетплейс

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19 комментариев
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Сергей К

Консолидация, монополизация и другие приятные слова, которые мы скоро начнём учить.

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Щитпостер на зарплате

Наконец-то можно будет нормально сравнивать цены. Осталось только дес загнать в загончик.

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Руслан Мучаев

Очень важная новость.

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Speedwagon MMXXII

Да откуда вы все такие вылезаете «ыыыыы, очень важная новость».

Раздел сайта — «Торговля», в новости написано про Торговлю, есть важная информация для тех, кто покупает и реализует товар, схуяли новость вдруг стала не важной? Может, да, она не интересует всех, но от этого бесполезной она вообще не стала

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Максим Ростокин

Здесь торговля на грани с финтехом

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Илья Могилевцев

Ну вот нам, как компании работающий с маркетплейсами, было интересно узнать)

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Вадя Кулаков

В яндекс-маркете далеко не идеально доставка работает, озон по моему опыту получше в этом плане, странно что оттуда вышли

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Влад

Постоянно заказываю на маркете и проблем не было практически. Москва.

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L A

Для меня как для продавца по FBS проблемы с региональностью доставки были отдельной головной болью(довольно давно не слежу, но не видел нигде анонсов что эта проблема решена). Не понимаю как ЯМ может считать что доставка в Москву и Владивосток может стоить одинаково.

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L A

Глобальный вопрос:как избежать каннибализации при выходе на МП.

Мне кажется кто-то занёс какому-то менеджеру ритейлера (ну или там что-то типа "или вставайте на МП или из выдачи выкинем").
Это же самоубийство своим трафиком с яндексом делиться, уверен что в итоге просто случится каннибализация и бесплатный траф придёт как платные заказы с ЯМ.

Имел возможность это наблюдать некоторое время назад у многих заказчиков: выбираешь самый маржинальный сегмент, пересекаешь ЯМ со своими и понимаешь что те же люди на 75% теперь просто приходят с маркета.
Как итог для сохранения маржи — повышение наценки примерно на расходы на маркетплейс.
Если МП выключить, покупатели уже сидят на маркете и возвращается много меньше ушедших туда.
По идее это решается сильной ПЛ, но это плохо работает если количество контактов с пользователем в год сильно меньше 1.

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R-Globus

Полагаю как раз за трафиком идут, скукоживается бизнес. Свой трафик маленький и некачественный, они по большому счету так и остались в офлайне, а там уже никто не ходит, и цены далеки от привлекательных.

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L A

Тут я не соглашусь.
Я по себе сужу. хотел конкретный ноут, простой кофейник, картина примерно всегда одинаковая: если выкинуть кроссбордер, серовозов и всякие обнальные конторы у у этих не сильно дороже. и такое по многим позициям, пожалуй кроме компьютерных комплектующих.
Про маркетплейсы там в среднем дешевле, но есть проблема, которую я описал тут: https://vc.ru/claim/308907-yandeks-market-v-moem-zakaze-vmesto-naushnikov-okazalas-butylka-iz-pod-vodki?comment=3417171 и она сводит экономию к +-0.

«Яндекс.Маркет»: в моем заказе вместо наушников…
Я давно хотела беспроводные наушники и наконец заказала себе Apple AirPods. Оформила заказ…
vc.ru
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Πетр Κудряшов

местный магазинчик хорошо адаптировался к маркету - там цены на 10-15% больше ставит, у себя на сайте меньше. в остальном ЯМа обезличивает, если куча предложений, берут как правило там где дешевле. про каннибализацию - с дзеном такая же история, если контент одинаковый, выводит дзен, а сайт топит.

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Алекс

2 месяца возврата денег от Яндекса жду, видимо будет ещё хуже.

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Кирилл Добряков
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Статист

А чего не пишете, что Яндекс в Израиль хочет перейти? Волож попросил премьер министра помочь с переносом компании.

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Кипарис Барбос

А холодильник будут в постамант в Дикси запихивать? А вовзврат через Почта России? У Яндекс.Маркет даже ПВЗ нет

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sergjjj

Может кто знает нормальный сервис с сравнением цен?
в идеале Я.маркет, Днс, WB, Озон

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Yeni

Они и на озоне торговали какое то время, потом свернулись почему-то

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