Wildberries начал тестировать сервис для продавцов с моментальными выплатами за товары Статьи редакции
Это решение — собственная разработка компании.
- В пилотном проекте финтех-сервис доступен 1000 предпринимателей, объявила компания. После тестов и сбора обратной связи сервис масштабируют на всех продавцов. Сколько они продлятся, маркетплейс не уточнил.
- После продажи товара операции будут сразу отражаться на персональном балансе личного кабинета. Продавцы смогут сами решать, когда им нужны выплаты: раз в неделю, как сейчас, каждый день, каждый час.
- «“Периодичности” выплат как таковой не будет, дополнительных сборов за это не будет», — уточнили vc.ru в пресс-службе.
- Сервис сделает все внутренние и внешние операции прозрачными для предпринимателей, считают в Wildberries. Это позволит им оперативно принимать решения и пополнять оборотные средства без ограничений.
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«Дополнительных сборов за это не будет» – кто это такие и куда они дели WB?!
Они будут, но потом. С надеждой на понимание.
Будет "штраф" за частое нажатие на кнопку вывода средств в еженедельном отчете в следующий понедельник)
А какой смысл нового сервиса, если они на старом деньги не возвращают за товар? Мошенники на стром сервисе, станут мошенниками на новом)
Вернули деньги на баланс валдберис, в ЗОЗПП не предусмотрен подобный возврат.
Сделала отзыв на отзовике, они молчат, написала заявление на сайте МВД России, выложила скрины на отзовике- они все равно молчат.
Причем тут возвраты вообще?
К слову, клиент же может вернуть товар, что с продавцом будет? В минус его введут?
Вычтут из текущей выручки и дадут выводить не больше среднедневной выручки
Сидят на дереве два бегемота, шапочки вяжут. Тут над ними летит стая напильников. Вожак напильников:
- Бегемоты, где юг?!
Первый бегемот показывает на юг, и напильники улетают в указанном направлении. Через пару минут подлетает запоздавший напильник.
- Бегемоты, куда напильники полетели?!
Бегемот показывает на север. Напильник улетает. Второй бегемот:
- Ты что?! Офигел?! Они же в противоположную сторону улетели!!!
- А зачем ты мне вчера шапочку распустил?
Неплохая идея. Посмотрим на реализацию.
Лайк
так они Wildberries или Ягодки
Персики 🍑
Ягодицы
Пусть лучше платный отказ (доставку возвращённого товара) отменят!
Что в этом плохого?
А что хорошего?
Это точно Wildberries? 😜
Обещать - не значит жениться.
А вот это огонь, считайте селлеры сократят оборачиваемость д/с на 3,5 дня в среднем
Еще бы они отчеты сделали адекватными
Не хочу новинок. Хочу чтобы Портал для селлеров и рекламный кабинет работали стабильно.
это слишком большое желание
))) Ну по сути всё это нововведение с быстрыми выплатами пойдет по пи***.. Так как текущие то выплаты из-за постоянных проблем с порталом получить не получается в срок.
Вб и «стабильно» несовместимы
И дурацкий платёж за возвраты уберите, ага.
Лайк
Звучит как что-то удобное, но будем смотреть по результату)
порадовали ягодки)
Комментарий удален модератором
Вы, товарищ, часом не спамер?
В целом, намного комфортнее получать выплаты каждую неделю на Wildberries, в отличии от получения денег на Ozon раз в две недели. На Ozon тоже есть возможность получения досрочной выплаты (гибкий график выплат). Стоит 1,99% от суммы выплаты. То есть, берёшь свои деньги пораньше за 48% годовых примерно.
Они бы текущий функционал настроили. А то пиздец всё лагает со стороны продавца. Поддержки нормальной нету-все тормозит, ошибки вылазят.
У подруги-финансовые отчёты полупустыми уже полгода приходят А поддержка говорит-ждите исправим.
Еще бы моментальные возвраты и желательно за 0 рублей
"Продавцы смогут сами решать, когда им нужны выплаты: раз в неделю, как сейчас, каждый день, каждый час." - хочу выплаты всегда и за просто так D