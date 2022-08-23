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Wildberries начал тестировать сервис для продавцов с моментальными выплатами за товары Статьи редакции

Это решение — собственная разработка компании.

  • В пилотном проекте финтех-сервис доступен 1000 предпринимателей, объявила компания. После тестов и сбора обратной связи сервис масштабируют на всех продавцов. Сколько они продлятся, маркетплейс не уточнил.
  • После продажи товара операции будут сразу отражаться на персональном балансе личного кабинета. Продавцы смогут сами решать, когда им нужны выплаты: раз в неделю, как сейчас, каждый день, каждый час.
  • «“Периодичности” выплат как таковой не будет, дополнительных сборов за это не будет», — уточнили vc.ru в пресс-службе.
  • Сервис сделает все внутренние и внешние операции прозрачными для предпринимателей, считают в Wildberries. Это позволит им оперативно принимать решения и пополнять оборотные средства без ограничений.

#новость #wildberries

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33 комментария
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 СОКР

«Дополнительных сборов за это не будет» – кто это такие и куда они дели WB?!

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Катрин

Они будут, но потом. С надеждой на понимание.

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Михаил Золотов
Дополнительных сборов за это не будет

Будет "штраф" за частое нажатие на кнопку вывода средств в еженедельном отчете в следующий понедельник)

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Марина Коняшина

А какой смысл нового сервиса, если они на старом деньги не возвращают за товар? Мошенники на стром сервисе, станут мошенниками на новом)
Вернули деньги на баланс валдберис, в ЗОЗПП не предусмотрен подобный возврат.
Сделала отзыв на отзовике, они молчат, написала заявление на сайте МВД России, выложила скрины на отзовике- они все равно молчат.

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Valeryi

Причем тут возвраты вообще?

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Биологический цветок

К слову, клиент же может вернуть товар, что с продавцом будет? В минус его введут?

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Михаил Золотов

Вычтут из текущей выручки и дадут выводить не больше среднедневной выручки

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Sergey

Сидят на дереве два бегемота, шапочки вяжут. Тут над ними летит стая напильников. Вожак напильников:
- Бегемоты, где юг?!
Первый бегемот показывает на юг, и напильники улетают в указанном направлении. Через пару минут подлетает запоздавший напильник.
- Бегемоты, куда напильники полетели?!
Бегемот показывает на север. Напильник улетает. Второй бегемот:
- Ты что?! Офигел?! Они же в противоположную сторону улетели!!!
- А зачем ты мне вчера шапочку распустил?

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Ivan S

Неплохая идея. Посмотрим на реализацию.

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Виктория

Лайк

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Stepan Tomara

так они Wildberries или Ягодки

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Someone Young

Персики 🍑

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Иван Петров

Ягодицы

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Инкогнито

Пусть лучше платный отказ (доставку возвращённого товара) отменят!

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Алeкcандр Блoxин

Что в этом плохого?

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Арчибальд

А что хорошего?

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Alex

Это точно Wildberries? 😜

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Слегка Придурковатый

Обещать - не значит жениться.

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I see you

А вот это огонь, считайте селлеры сократят оборачиваемость д/с на 3,5 дня в среднем

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Денис Демидов

Еще бы они отчеты сделали адекватными

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Anton

Не хочу новинок. Хочу чтобы Портал для селлеров и рекламный кабинет работали стабильно.

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Игорь Гарановский

это слишком большое желание

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Anton

))) Ну по сути всё это нововведение с быстрыми выплатами пойдет по пи***.. Так как текущие то выплаты из-за постоянных проблем с порталом получить не получается в срок.

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Светлана Соколова

Вб и «стабильно» несовместимы

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compostirony

И дурацкий платёж за возвраты уберите, ага.

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Виктория

Лайк

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Костя Маслов

Звучит как что-то удобное, но будем смотреть по результату)

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Никита Лукьянов

порадовали ягодки)

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СОКР

Вы, товарищ, часом не спамер?

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Алeкcандр Блoxин

В целом, намного комфортнее получать выплаты каждую неделю на Wildberries, в отличии от получения денег на Ozon раз в две недели. На Ozon тоже есть возможность получения досрочной выплаты (гибкий график выплат). Стоит 1,99% от суммы выплаты. То есть, берёшь свои деньги пораньше за 48% годовых примерно.

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Сергей Сахно

Они бы текущий функционал настроили. А то пиздец всё лагает со стороны продавца. Поддержки нормальной нету-все тормозит, ошибки вылазят.
У подруги-финансовые отчёты полупустыми уже полгода приходят А поддержка говорит-ждите исправим.

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Артур Мороз

Еще бы моментальные возвраты и желательно за 0 рублей

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Владимир Королёв

"Продавцы смогут сами решать, когда им нужны выплаты: раз в неделю, как сейчас, каждый день, каждый час." - хочу выплаты всегда и за просто так D

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