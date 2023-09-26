Ozon повысит вознаграждение для «домашних» ПВЗ и упростит требования к пунктам в малых городах и сёлах Статьи редакции
Выплаты будут того же размера, что и в стандартном тарифе.
- Ozon упростит требования, чтобы повысить скорость развития сети ПВЗ в регионах, сообщила компания. Для партнёров, которые хотят открыть стандартные точки в малых населённых пунктах (с численностью менее 6000), будет действовать отсрочка по ремонту в полгода, минимальная площадь ПВЗ составит 20 м² вместо 25 м².
- Также для таких ПВЗ маркетплейс введёт «охранную зону» — это означает, что если в здании уже открылась точка, другой франчайзи не может открыть в нём ещё одну.
- Для новых и текущих партнёров, которые открывают ПВЗ по тарифу «Домашний пункт» (в сёлах с населением от 1000 до 3500 жителей) увеличат вознаграждение: с 2,7% до 5% от оборота — как у стандартных ПВЗ.
- Сеть ПВЗ Ozon, которые работают по франшизе, насчитывает 30 тысяч точек, по программе открытия пунктов в малых городах и сёлах работает около 2000 точек. По тарифу «Домашний пункт» с октября 2022-го открылось более 760 пунктов.
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Самый уютный пвз, который я когда-либо видел)
Сначала лайкнул, а потом решил посмотреть комментарии и они все про Озон в положительном ключе, несмотря на то, что:я страховой брокер
Брокера с 2021 года интересуют только статьи об Озон?
Ozon, так нарабатываете себе положительный имидж?
Мои ответы объясняются тем, что большая часть моего портфеля состоит из акций Озона. И так как я вложил большие деньги, то я обязан знать об Озоне если не все, то многое. Так сложилось, что я страховой брокер по корпоративным рискам и по тематике пожара мне известно больше, чем журналистам и простым обывателям, поэтому если вижу информацию в комментариях, которая не соответствует действительности, то корректирую ее
Талеб курит в сторонке
Теперь ясно, к кому уйдут пвз от wb.
И правильно сделают. Хотя, если б категорически не устраивали условия — давно не работа ли бы.
А продавцы уйдут с Озона) все делают все правильно
Хорошие условия, респект за такое обращение к сотрудникам. Интересно, что новость вышла после новости Вайлдбериз)))
а я уже давно понял, что если какая-то новость у одного маркетплейса, новость от другого не заставит себя долго ждать
Явная конкуренция с ВБ. Читал вчера новость, что те наоборот сделали с ПВЗ и люди начали сильно возмущаться. Гениальный ход
Скоро у Озон будет в большем количестве населенных пунктов чем Почта России, будут ли почту нагибать, чтобы та им 5% платила ??? ))))
Пока 0.5% обсуждают) но с такими темпами развития маркетплэйсов дойдем и до 5%
Какое прелестное ПВЗ. Я бы с таким удовольствием в такое ходил :)
Аххах, а вайлдбериз наоборот сокращает вознаграждения. Учись, сковородка с глазами, как надо и не надо делать.
" если в здании уже открылась точка, другой франчайзи не может открыть в ней ещё одну"
В "ЗДАНИИ"?! И в "неЙ" - в "здании"? Чет тут авторы накосяпорили дважды в полутора строчках, похоже
Ты не поверишь но у меня в соседнем доме открылся ПВЗ WB, соседняя дверь от уже существующего. Поработал полгода и закрылся. Я вообще не понимаю кто и чем думал когда открывали 2 ПВЗ WB в одном доме.
Может думали, что смогут выжать старый. Или как открывают две пятерочки в домах друг напротив друга. Там ведь тоже чем-то оперируют.
Прикол. Миленько
А разве где-то открывают две в одном здании?
Маркетплейс здорового человека
Почта России завоюет мир!
Кучно пошли. Одни понижают, другие повышают.
Я хотел в своем доме в селе открыть с тарифом "Домашний пункт" Озон не даёт говорит можно только с тарифом "Максимум бренда" хотя в соседнем населенном пункте можно открыть в доме.
Да и разница какая, если в одном тарифе можно открыть а в другом нет?
Теперь точно в любую деревню довезут)
Ну Озон, ну переиграли
Фотка выглядит необычно. Кибердеревня почти))
Зная, что ВБ снизил выплаты владельцам пвз с высоким оборотом, озон сделает так же через три, два…