Торговля
Евгения Евсеева

Ozon повысит вознаграждение для «домашних» ПВЗ и упростит требования к пунктам в малых городах и сёлах Статьи редакции

Выплаты будут того же размера, что и в стандартном тарифе.

  • Ozon упростит требования, чтобы повысить скорость развития сети ПВЗ в регионах, сообщила компания. Для партнёров, которые хотят открыть стандартные точки в малых населённых пунктах (с численностью менее 6000), будет действовать отсрочка по ремонту в полгода, минимальная площадь ПВЗ составит 20 м² вместо 25 м².
  • Также для таких ПВЗ маркетплейс введёт «охранную зону» — это означает, что если в здании уже открылась точка, другой франчайзи не может открыть в нём ещё одну.
  • Для новых и текущих партнёров, которые открывают ПВЗ по тарифу «Домашний пункт» (в сёлах с населением от 1000 до 3500 жителей) увеличат вознаграждение: с 2,7% до 5% от оборота — как у стандартных ПВЗ.
  • Сеть ПВЗ Ozon, которые работают по франшизе, насчитывает 30 тысяч точек, по программе открытия пунктов в малых городах и сёлах работает около 2000 точек. По тарифу «Домашний пункт» с октября 2022-го открылось более 760 пунктов.
Ozon

#новость #ozon

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25 комментариев
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 Александр Мазай

Самый уютный пвз, который я когда-либо видел)

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Dmitry

Сначала лайкнул, а потом решил посмотреть комментарии и они все про Озон в положительном ключе, несмотря на то, что:

я страховой брокер

Брокера с 2021 года интересуют только статьи об Озон?

Ozon, так нарабатываете себе положительный имидж?

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Александр Мазай

Мои ответы объясняются тем, что большая часть моего портфеля состоит из акций Озона. И так как я вложил большие деньги, то я обязан знать об Озоне если не все, то многое. Так сложилось, что я страховой брокер по корпоративным рискам и по тематике пожара мне известно больше, чем журналистам и простым обывателям, поэтому если вижу информацию в комментариях, которая не соответствует действительности, то корректирую ее

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Антон Ржекичев

Талеб курит в сторонке

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Вадим Д.

Теперь ясно, к кому уйдут пвз от wb.
И правильно сделают. Хотя, если б категорически не устраивали условия — давно не работа ли бы.

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Сан Саныч

А продавцы уйдут с Озона) все делают все правильно

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Инло Макс

Хорошие условия, респект за такое обращение к сотрудникам. Интересно, что новость вышла после новости Вайлдбериз)))

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Антон Борисов

а я уже давно понял, что если какая-то новость у одного маркетплейса, новость от другого не заставит себя долго ждать

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Гриша Н.

Явная конкуренция с ВБ. Читал вчера новость, что те наоборот сделали с ПВЗ и люди начали сильно возмущаться. Гениальный ход

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Денис Демидов

Скоро у Озон будет в большем количестве населенных пунктов чем Почта России, будут ли почту нагибать, чтобы та им 5% платила ??? ))))

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Александр Мазай

Пока 0.5% обсуждают) но с такими темпами развития маркетплэйсов дойдем и до 5%

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Кирилл Спинер-Вейпов

Какое прелестное ПВЗ. Я бы с таким удовольствием в такое ходил :)

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Robber

Аххах, а вайлдбериз наоборот сокращает вознаграждения. Учись, сковородка с глазами, как надо и не надо делать.

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ilia

" если в здании уже открылась точка, другой франчайзи не может открыть в ней ещё одну"

В "ЗДАНИИ"?! И в "неЙ" - в "здании"? Чет тут авторы накосяпорили дважды в полутора строчках, похоже

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Артем Голендберг

Ты не поверишь но у меня в соседнем доме открылся ПВЗ WB, соседняя дверь от уже существующего. Поработал полгода и закрылся. Я вообще не понимаю кто и чем думал когда открывали 2 ПВЗ WB в одном доме.

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Олег Юрьевич

Может думали, что смогут выжать старый. Или как открывают две пятерочки в домах друг напротив друга. Там ведь тоже чем-то оперируют.

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Игорь Сергеевич

Прикол. Миленько

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Марк
если в здании уже открылась точка, другой франчайзи не может открыть в нём ещё одну

А разве где-то открывают две в одном здании?

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Kirill

Маркетплейс здорового человека

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Тоже хочу

Почта России завоюет мир!

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Sергей Фeдoтов

Кучно пошли. Одни понижают, другие повышают.

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Ростислав Давыдкин

Я хотел в своем доме в селе открыть с тарифом "Домашний пункт" Озон не даёт говорит можно только с тарифом "Максимум бренда" хотя в соседнем населенном пункте можно открыть в доме.
Да и разница какая, если в одном тарифе можно открыть а в другом нет?

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Камилла Хансулина

Теперь точно в любую деревню довезут)

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Антон Лампов

Ну Озон, ну переиграли

Фотка выглядит необычно. Кибердеревня почти))

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Перламутрово-Мышиный

Зная, что ВБ снизил выплаты владельцам пвз с высоким оборотом, озон сделает так же через три, два…

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22 комментария
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